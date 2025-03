Dado in ‘Non vedo, non sento e straparlo’, venerdì al Dehon di Bologna

Al Teatro Dehon di Bologna Venerdì 14 marzo ore 21 in scena il comico Dado (Gabriele Pellegrini) in “Non vedo, non sento e straparlo“, uno spettacolo dove il protagonista rappresenta un uomo molto simile alle 3 scimmiette che come le prime due non vede e non sente ma, a differenza della terza, STRAPARLA.

Il riferimento all’uomo comune è abbastanza evidente, se il comico, come quello interpretato da Chaplin, scivola volutamente sulla buccia di banana per permette al pubblico di ridere di se stesso, Dado scivola su una realtà “banana” talmente esasperata e bizzarra da entrare in un conflitto di ruoli da non capire più se si stia ridendo per le battute comiche o per la realtà stessa. Il punto di vista del comico è fondamentale per sopportare le incoerenze della vita. Assistere ad uno spettacolo di satira di costume è la medicina più potente per decongestionare le avversità del mondo.

Info: Tel. 051.342934 www.teatrodehon.it