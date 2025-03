A Pioppe di Salvaro ha aperto lo Sportello Sociale

Sabato 8 marzo, presso il Centro Civico di Pioppe di Salvaro, ha inaugurato il nuovo Sportello Sociale. Si tratta di un servizio per tutti i cittadini (anziani, disabili, famiglie, immigrati, ecc.) che necessitano di ascolto, informazione, orientamento su tutti i servizi di carattere sociale e socio-sanitario offerti dal territorio di residenza. L’accesso è libero e gratuito tutti i mercoledì dalle 8:30 alle 12:30.

Tra i servizi, l’orientamento per i bandi affitto, l’accesso a servizi residenziali (CRA), l’assegno di maternità, gli abbonamenti a mezzi pubblici agevolati, le misure regionali e nazionali a sostegno del reddito, l’assistenza dispositivi e servizi digitali e molto altro.

“Apriamo lo sportello sociale a Pioppe, un paese di fondovalle diviso in tre comuni, per venire incontro alle difficoltà che possono avere i cittadini, soprattutto le persone più fragili, nell’accedere ai servizi – spiega il Sindaco di Grizzana Morandi Franco Rubini -. Lo scopo è proprio questo, di riunire le tre comunità che sono Grizzana Morandi, Marzabotto e Vergato e mettere a loro disposizione questo ufficio che potrà essere un punto di ascolto, un punto di soluzione dei problemi per le persone anziane o in difficoltà, per tutte le fragilità che ci sono. Siamo davvero contenti di questa iniziativa che ci è stata proposta dalle referenti dello sportello sociale, che ringrazio molto”.

“Gli sportelli sociali in questi anni sono notevolmente cresciuti nei nostri Comuni al fine di avvicinare sempre più il cittadino ai numerosi servizi gestiti dall’Istituzione, anche e soprattutto per merito delle tante e grandi professionalità in essa presenti – ha dichiarato Alessandro Santoni, Presidente dell’Istituzione dei Servizi Sociali, Educativi e Culturali dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese -. Un plauso all’Amministrazione poiché con questa disponibilità compiamo un altro passo nella direzione che ha sempre caratterizzato questo organismo: avere servizi distribuiti che, in territori come il nostro, rappresenta l’unico modo per essere vicini alle nostre persone, che sono la prima ragione per la quale lavoriamo tutti i giorni”.