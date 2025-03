Pavullo, va in pensione il Maresciallo Capo Livio Pedrana

Domani 12 marzo 2025 il Maresciallo Capo Livio Pedrana concluderà la sua lunga carriera iniziata nel Corpo Forestale dello Stato e conclusasi nell’Arma dei Carabinieri.

Arruolato il 1 ottobre 1988 nell’allora Corpo Forestale dello Stato, è stato addetto al Comando Stazione Forestale di Zocca fino al 1993. Ha poi prestato servizio nel Parco Nazionale dello Stelvio fino al 2000 nelle stazioni di Valdidentro e Valfurva (SO). Tornato nelle “terre Modenesi” è stato addetto alla Stazione di Pavullo e nel 2013 ha assunto il Comando della Stazione di Sestola.

Dall’ottobre 2022 è stato Comandante del Nucleo Carabinieri Forestale di Pavullo n/F.

Valtellinese di origine, “Forestale per vocazione e Frignanese di adozione”, come lui stesso si definisce, ha sempre affrontato le varie problematiche legate alla difesa dell’ambiente e del territorio forestale-montano, cercando le soluzioni più idonee al fine di prevenirne conseguenze negative per l’ambiente lavorando ogni giorno per diffondere la cultura della legalità, contestualizzandola al territorio di competenza.

Nella sua lunga carriera, oltre al ruolo di Comandante ha rivestito diversi incarichi: ha partecipato all’Inventario Forestale Nazionale, al censimento degli alberi monumentali d’Italia; nell’attività Meteomont è stato esperto neve e valanghe e, nella sua specializzazione da previsore, ha elaborato e redatto il Bollettino neve e valanghe.

“In questi anni, afferma PEDRANA, ho avuto modo di arricchirmi, sia professionalmente, applicando le mie conoscenze allo splendido territorio dell’Appennino Modenese, sia umanamente entrando in stretto contatto con la popolazione e i vari Enti che governano questo territorio. Esperienze di cui ho fatto tesoro, e in questa nuova fase della mia vita, le voglio mettere a disposizione della collettività”.

Dopo 37 anni il Maresciallo Pedrana conclude il suo percorso lavorativo lasciando un segno tangibile del suo operato: la sua lunga esperienza, la sua professionalità e la sua dedizione al lavoro resteranno un fondamentale punto di riferimento per i colleghi che ne raccoglieranno il testimone.