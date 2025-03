Mirandola cresce ancora: superato il record storico, registrato nel primo semestre del 2012

Il territorio comunale di Mirandola ha raggiunto quota 24.682 abitanti, superando il record storico che risaliva al primo semestre del 2012. Il 51,34% della popolazione mirandolese è donna.

La Città dei Pico continua a attrarre soprattutto giovani e lavoratori: +560 residenti, è il saldo positivo rispetto al 2022. Il 64% della popolazione ha fra i 15 e i 64 anni, il 23,54% è over 65, il 12,41% sono minori entro i 14 anni (6,96% era la percentuale di Under 14 rilevata nello scorso 2022). Ben 11 sono i centenari, 9 dei quali sono donne: 103 anni per le donne e 105 per gli uomini: sono gli attuali record di longevità sul territorio comunale. Il Capoluogo conta 19.076 residenti (il conteggio include i dati relativi al centro storico e alla frazione di Cividale): il Centro storico è il quartiere più popoloso con 2.114 (+27 rispetto al 2024) residenti, segue Cividale con 1.606, Quarantoli 1.484, San Giacomo Roncole 1.140, Mortizzuolo 1.011 (+17 rispetto al 2024), San Martino Spino 942 (+10 rispetto al 2023), Gavello 700 (+5 rispetto al 2024), Tramuschio 335 (+19 rispetto al 2023).

I cittadini di origine straniera residenti sul territorio comunale rappresentano il 15,85% della popolazione:

3913 (-0.3% rispetto al 2024):

2059 sono donne

1854 uomini

77 sono le nazionalità diverse che convivono nella Città di Pico:

30,77% UE

20,85% europei extra UE

24,74% africani

18,89% asiatici

2,10% americhe

La Romania (1069) è provenienza d’origine più rappresentata, seguita da Marocco 706, Cina 452, Moldavia 398.

Un trend in costante crescita, iniziato a partire dallo scorso 2017, al termine di un lustro di pesantissima flessione caratterizzata da un decremento demografico (fra capoluogo e frazioni) di oltre 1.000 abitanti. Forte di questi dati, l’Amministrazione intende proseguire nelle politiche di ricerca dell’efficientamento dei servizi rivolti al cittadino, con l’obiettivo di dare ulteriore impulso alla capacità di popolamento sia del capoluogo che delle frazioni.

“Questi numeri ci riempiono di orgoglio e confermano come Mirandola sia una comunità viva ben radicata su un territorio capace di consolidarsi quale polo attrattivo in costante crescita. Il superamento del record storico di popolazione rappresenta non solo un traguardo simbolico, ma anche la dimostrazione concreta della capacità del nostro territorio di rigenerarsi superando di slancio momenti difficili. È particolarmente significativo vedere che a scegliere Mirandola siano soprattutto giovani e lavoratori, segno che le politiche di sviluppo e i servizi che offriamo stanno dando i loro frutti. Continueremo su questa strada – conclude il Sindaco Letizia Budri – investendo in infrastrutture, servizi e qualità della vita, affinché questa tendenza possa consolidarsi ulteriormente anche nei prossimi anni”.