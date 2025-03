Giovane accoltellato alla schiena in zona stazione a Modena

Un giovane marocchino è stato ferito con una coltellata alla schiena stamane a Modena. E’ successo poco dopo le 6:30 nei pressi della stazione ferroviaria, in viale Monte Kosica. Soccorso dal 118 e trasportato all’Ospedale di Baggiovara, non è in pericolo di vita. L’aggressore è riuscito a fuggire.