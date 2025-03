Formigine: autotrasportatore contromano sulla rotatoria della “Tangenziale Sud”

Ritiro della patente e multa per un autotrasportatore uzbeco che ha imboccato la rotatoria di via per Sassuolo/Vittime di tutte le mafie contromano per provare ad entrare sulla Tangenziale Modena-Sassuolo sempre contromano.

“Il navigatore mi diceva così” è la frase che il conducente di un autoarticolato lettone diretto a Sassuolo per rifornirsi di piastrelle ha rivolto alla Polizia Locale di Formigine che, durante i controlli che svolge sulla viabilità cittadina, si è trovata davanti il grosso veicolo che bloccava la rotatoria. Solo per la presenza di un altro autoarticolato in circolazione sulla rampa di uscita dalla tangenziale ha impedito al conducente di entrare contromano in tangenziale.

Il veicolo è stato scortato in luogo sicuro e poi gli agenti hanno provveduto ad un complessivo controllo, anche delle condizioni psicofisiche del conducente.

Allo stesso sono state contestate la circolazione contromano (con ritiro della patente ai fini della sospensione da 1 a 3 mesi) ma era anche sprovvisto di cintura di sicurezza (era attaccata al dispositivo e il conducente vi era seduto sopra) e non rispettava i tempi di riposo.