Da giovedì al Comunale di Bomporto Attorno a un tavolo della Compagnia Teatro delle Ariette

Con l’originale spettacolo di prosa Attorno a un tavolo (sottotitolo Piccoli fallimenti senza importanza) della Compagnia Teatro delle Ariette in cartellone giovedì 13, venerdì 14 e sabato 15 marzo prossimi alle ore 21 alla sala Alfio Scalisi c/o lo stadio F.lli Sentimenti in Piazza dello Sport 17 a Bomporto, prosegue la stagione 24/25 del Cinema Teatro Comunale di Bomporto curata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Dietro al tavolo e davanti agli spettatori-commensali, ci sono Paola Berselli, Maurizio Ferraresi e Stefano Pasquini. Il biglietto unico per questo evento speciale è di 15 euro, e include la condivisione di pietanze cucinate dalla compagnia durante lo spettacolo.

Uno spazio scenico condiviso: una Cucina. Un grande tavolo al centro. Attorno ci sono tavoli da lavoro, forno, pentole, fornelli, taglieri e mattarelli. Paola, Stefano e Maurizio accolgono gli spettatori, li fanno accomodare attorno al tavolo e apparecchiano.

“Per noi è sempre molto bello invitare gli amici a pranzo o a cena, però non è facile. Ci sono sempre troppe cose da fare, il tempo manca…”, dice Stefano.

Così comincia la cena (o il pranzo) e i tre attori, servendo acqua e vino, focacce, formaggio, verdure e tagliatelle, raccontano storie di vita (di teatro, di agricoltura, di paura di volare, di amici e di cinghiali), esperienze personali, piccoli fallimenti apparentemente senza importanza, inquietudini che attraversano il nostro presente. Lo fanno con leggerezza, senza drammatizzare, piuttosto con la voglia di giocare.

Nella Cucina-Teatro delle Ariette tentano di creare, per il tempo effimero dello spettacolo, una comunità provvisoria, forse ancora possibile.