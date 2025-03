‘Condominio mon amour’ con Poretti e Cristofori giovedì al Duse di Bologna

Da oltre trent’anni Angelo svolge con grande dedizione il proprio lavoro di portiere di un condominio della Milano bene fino a quando Caterina, un’affascinante tagliateste, gli annuncia che sarà licenziato e sostituito da un robot. Da qui prende il via la commedia ‘Condominio mon amour’, scritta e interpretata da Giacomo Poretti e Daniela Cristofori, che andrà in scena giovedì 13 marzo al Teatro Duse di Bologna.

Lo storico custode chiama gli inquilini per nome, si occupa delle loro esigenze e paturnie, conserva le loro chiavi e i loro ricordi. Ma agli azionisti dell’azienda tutto ciò non interessa: bisogna capitalizzare, fatturare quindi automatizzare. Tuttavia, il buon Angelo non è tipo da farsi intimidire e punta i piedi in una lotta per la sopravvivenza senza esclusione di colpi. L’atrio del condominio si trasforma, d’incanto, in una scacchiera. Ogni giocatore muove i propri pedoni cercando di prevalere sull’altro, ricama le proprie strategie per restare a galla nella folle corsa che chiamiamo progresso. Chi vincerà la partita?

Lo spettacolo racconta, dunque, la confusione in cui versa oggi il mondo del lavoro tra orari impossibili, nuove e paradossali occupazioni e, sempre più spesso, perdita di contatto con la realtà. In questo mondo fatto di riders, smart working, pet sitter e media manager, irrompe anche l’intelligenza artificiale come una sorta di fantasma capace di seppellire ogni relazione umana e capacità critica. Sul ring di un piccolo condominio, spaccato della nostra vita di tutti i giorni, Angelo e Caterina si scambiano di continuo i ruoli di vittima e carnefice.