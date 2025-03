Al via Linea Diretta EnergiaClima, il servizio di orientamento promosso dall’Unione Bassa Reggiana

Parte oggi, martedì 11 marzo, la campagna di promozione di Linea Diretta EnergiaClima, il servizio promosso dall’Unione Bassa Reggiana per diffondere, tra la cittadinanza, la consapevolezza sull’importanza delle scelte energetiche individuali e per offrire una guida nel mondo dell’energia e delle azioni per il clima.

Linea Diretta EnergiaClima offre gratuitamente informazioni sul consumo consapevole dell’energia, per risparmiare e contribuire, in ambito domestico, alla riduzione delle emissioni. Il servizio rappresenta una sorta di guida al cittadino per orientarsi nel mondo dell’energia, offrendo informazioni sulle forme di autoconsumo e di condivisione dell’energia, su bonus, detrazioni e incentivi che promuovono l’utilizzo delle rinnovabili o interventi i di efficienza energetica in ambito domestico.

Per presentare al meglio il nuovo servizio dedicato ai temi dell’energia e del clima, l’Unione Bassa Reggiana, in accordo con i suoi otto comuni, promuove una campagna informativa il cui concept comunicazione si sviluppa intorno a tre azioni:

– conosci i propri consumi;

– riduci gli sprechi;

– migliora le prestazioni energetiche, dentro e fuori casa.

La campagna promozionale occuperà i canali social dei comuni dell’Unione e dell’Unione stessa, con un appuntamento settimanale che accompagnerà, tra marzo e luglio, i cittadini nella scoperta di questo nuovo servizio, che mette al centro l’informazione sull’energia e il clima.

Tutte le informazioni su Linea Diretta EnergiaClima (temi, approfondimenti e contatti) sono disponibili sulla pagina web dedicata, all’interno del sito dell’Unione Bassa Reggiana (https://www.bassareggiana.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=18580&idArea=27573&idCat=27573&ID=27573&TipoElemento=area)

È possibile contattare Linea Diretta EnergiaClima e richiedere informazioni scrivendo all’indirizzo mail energiaclima@bassareggiana.it oppure compilando l’apposito modulo di richiesta informazioni.

Linea Diretta EnergiaClima è un servizio promosso dall’Unione Bassa Reggiana, gestito da

AESS (Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile) grazie al finanziamento erogato dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il Bando PR FESR 2021-2027.