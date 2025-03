SS12 ponte sul Rio Torto: precisazioni ANAS

Facendo riferimento alle immagini diffuse nei giorni scorsi su alcune testate giornalistiche che ritraggono delle lesioni sulla carreggiata del ponte sul rio Torto, lungo la SS12 “dell’Abetone e del Brennero” è necessario fare alcune precisazioni.

Quelle mostrate nelle immagini e definite come crepe sono, in realtà, ammaloramenti superficiali della sola pavimentazione in corrispondenza dei giunti strutturali del ponte, e pertanto, non sono indicativi di difetti strutturali o di deterioramento della struttura portante.

I giunti di dilatazione, realizzati in fase progettuale svolgono una funzione fondamentale: consentire il naturale assorbimento dei movimenti tra le diverse parti strutturali dell’impalcato, principalmente dovuti alle dilatazioni termiche.

I giunti, così come tutte la struttura dell’opera di scavalco, sono oggetto di ispezione periodica da parte del personale preposto di Anas e, in caso di necessità, sugli stessi vengono eseguiti interventi di manutenzione e/o di sostituzione.

La normale e periodica dilatazione delle strutture sottostanti la pavimentazione, regolata dai giunti, la cui ampiezza può variare in base alle condizioni climatiche e stagionali determina nel tempo il manifestarsi di normali fessurazioni superficiali della pavimentazione che per tale motivo in quei punti è oggetto di periodici interventi di ripristino.

È bene quindi ribadire che gli ammaloramenti superficiali mostrati nelle foto a mezzo stampa non hanno alcuna correlazione con il degrado che ha reso necessaria la chiusura al traffico, in via precauzionale, del ponte lo scorso 28 febbraio.