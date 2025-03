Scontro tra furgoni nelle campagne di Novellara: un morto e un ferito grave

Un uomo di 50 anni di Bagnolo in Piano è morto, mentre un altro 25enne di Cadelbosco Sopra è stato elitrasportato in gravi condizioni all’ospedale Maggiore di Parma, a seguito di un gravissimo incidente stradale avvenuto intorno alle 14:00 su strada della Vittoria, incrocio con strada dei Boschi, nelle campagne di Novellara. Qui, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati due Fiat Doblò. Sul posto una squadra dei Vigili del fuoco di Guastalla, che ha liberato il ferito incastrato all’interno di uno dei furgoni coinvolti, oltre ai sanitari inviati dal 118 e ai Carabinieri di Novellara.