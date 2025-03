Piantumazioni in via Mazzini a Formigine

Si è concluso l’ampio progetto di manutenzione del verde formiginese, iniziato due anni fa con il censimento dei 10.735 alberi del patrimonio pubblico. A seguito di attente verifiche da parte di esperti agronomi, la percentuale di esemplari ammalorati o con problemi di stabilità che sono stati abbattuti è pari al 2,75% del totale. Nei primi mesi dell’anno, sono stati piantati 700 nuovi alberi grazie al progetto regionale “Un albero per ogni nato” e “Kilometro della Salute”, realizzato dal Consorzio Forestale no profit Mutina Arborea e sostenuto da Opocrin S.p.a.. Il saldo conclusivo è quindi positivo per oltre 400 piante rispetto all’inizio delle operazioni di manutenzione.

“Si può affermare – sottolinea l’Assessore ai parchi e alle aree naturalistiche Giulia Malvolti – che il patrimonio del verde pubblico formiginese sia aumentato del 4%, nonostante sia stato necessario abbattere alcuni esemplari per garantire la massima sicurezza per tutti. Il nostro impegno per la cura del verde non si arresta qui, ma prosegue con altri interventi e progetti”.

Anzitutto, quello delle piantumazioni puntuali. Il primo tra tutti avverrà in via Mazzini, dove saranno piantati 10 alberi, in sostituzione dei 10 abbattuti nella zona residenziale. Per questo intervento, l’Amministrazione comunale lancia un appello. “In via Mazzini abbiamo individuato l’essenza migliore da piantare, anche in continuità con quanto già presente – spiega Malvolti – Si tratta di aceri campestri che, come tutte le piante, necessitano di irrigazione costante soprattutto nei primi mesi dopo la messa a dimora. Siamo quindi alla ricerca, nel contesto del progetto Adotta una aiuola, di cittadini disponibili ad occuparsi inizialmente dell’irrigazione delle nuove piantumazioni, a cui si aggiungerà ovviamente la manutenzione a cura dei giardinieri comunali”.

Per adottare aree verdi o anche singoli alberi è possibile contattare l’Ufficio competente al numero 059 416314 o scrivere a verdepubblico@comune.formigine.mo.it. Sono già una cinquantina i formiginesi che si occupano di porzioni del verde pubblico, dando una preziosa mano per la tutela dell’ambiente cittadino.