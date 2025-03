L’Emilia-Romagna da domani a venerdì 14 marzo al Mipim 2025 di Cannes, per attrarre investimenti e competenze

Attrarre talenti, innovazione e investimenti e promuovere le opportunità del territorio. Con questi obiettivi l’Emilia-Romagna partecipa da domani a Mipim 2025, il festival internazionale su immobiliare e rigenerazione urbana che si tiene a Cannes fino al 14 marzo.

Guidata dal vicepresidente con delega allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla, la delegazione regionale comprende anche la Città Metropolitana di Bologna, i Comuni di Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza e Ravenna, rappresentanti dell’aeroporto di Forlì, Confindustria, Associazione nazionale costruttori edili, e Art-ER che coordina la presenza della Regione a Mipim.

In calendario una serie di incontri presso lo stand della Regione per presentare agli investitori i progetti di punta dell’Emilia-Romagna. A partire dal piano di rigenerazione e valorizzazione del quadrante Nord di Bologna e del DAMA Tecnopolo Data Manifattura Valley Hub, gli investimenti all’interno della ZLS – Zona Logistica Semplificata regionale, gli insediamenti produttivi e logistici a Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Forlì, Cesena, Ferrara, Ravenna e Rimini, toccando diversi settori e funzioni, tra cui ricerca e sviluppo, industria, commercio, turismo, uffici e terziario avanzato, sanità, logistica.

“Il Mipim è un’importante occasione per presentare opportunità di rigenerazione urbana attrattive a livello internazionale- spiega Colla-. L’Emilia-Romagna punta per le sue aree urbane a un ridisegno organico degli spazi cittadini e produttivi, con un’attenzione particolare al tema dell’attrazione dei talenti, per la quale abbiamo approvato la prima legge regionale dedicata, e dell’abitare, ripensando anche il sistema di accoglienza attraverso campus universitari e foresterie”.

“Guardiamo poi alle infrastrutture strategiche del nostro territorio, per continuare a crescere ed essere attrattivi, e soprattutto -chiude il vicepresidente- puntiamo con decisione sullo sviluppo digitale e tecnologico, sulla sostenibilità e lo sviluppo delle competenze. Per questo investiamo importanti risorse sull’innovazione tecnologica e promuoviamo il recupero delle aree dismesse, l’efficientamento energetico, l’adeguamento antisismico, la decarbonizzazione. Tenendo sempre a mente l’equità sociale, l’inclusione e la lotta alle disuguaglianze”.

Martedì 11 marzo il vicepresidente Colla assisterà all’intervento di apertura del Mipim di Mario Draghi sui “piani di trasformazione economica dell’Europa in un clima geopolitico in rapido cambiamento”.

Tecnopoli, porti e infrastrutture al centro del workshop

Tra gli appuntamenti più significativi, mercoledì 12 marzo il vicepresidente Colla parteciperà al workshop su “Tecnologie e infrastrutture strategiche per l’innovazione in Emilia-Romagna”. Presso l’Arena dell’Istituto per il commercio estero al Padiglione Italia, Colla illustrerà le opportunità delle Zone logistiche semplificate e Ravenna hub (porto, aree retroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, piattaforme logistiche e interporti), il sistema dei Tecnopoli dell’Emilia-Romagna e le strategie di investimento a DAMA e nel Tek District di Bologna.

Sulle altre opportunità di investimento interverranno, tra gli altri, Rosa Grimaldi delegata alla promozione economica e attrattività del Comune di Bologna, l’assessora del Comune di Ravenna Annagiulia Randi, Luca Torri amministratore delegato di Stu Reggiane spa per conto del Comune di Reggio Emilia, Stefano Pinetti dell’Aeroporto di Forlì.

Martedì 11 marzo la sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi, parteciperà invece al workshop su “Spazi per l’abitare e la valorizzazione del patrimonio”.

Il Tecnopolo a Bologna

Fa parte della maxi-operazione del nuovo distretto bolognese Tek (technology, entertainment, knowledge, ovvero tecnologia, intrattenimento, conoscenza), nell’ambito di “Bologna, Città Europea della Conoscenza”, il progetto di rivoluzione urbanistica del quadrante nord della città. Il DAMA vanta super-computer tra cui Leonardo, il 9° più potente al mondo, ed è al centro del progetto IT4LIA AI Factory della rete EuroHPC AI Factories, che grazie all’investimento di UE, Governo italiano e Regione Emilia-Romagna vedrà arrivare a Bologna un nuovo supercomputer leader in Europa – e fra i primi al mondo- ottimizzato per l’intelligenza artificiale. Sempre al Tecnopolo di Bologna, grazie alla sinergia con il Ministero Affari Esteri e Relazioni Internazionali e il Ministero per l’Università e la Ricerca, arriverà anche l’UNU-AI, l’Università dell’ONU su big data e intelligenza artificiale per la gestione del cambiamento dell’habitat umano.

Oltre al centro di calcolo Cineca, il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine e l’Istituto nazionale di fisica nucleare con i loro data center, il DAMA è sede anche di altri soggetti dell’innovazione tecnologica e trasformazione digitale come BI-Rex, Enea, Istituto Ortopedico Rizzoli, Centro euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici, ItaliaMeteo, la Fondazione Ifab su big data e intelligenza artificiale e Art-ER società in house della Regione su innovazione, attrattività e internazionalizzazione del territorio.

L’offerta agli investitori si focalizza su una parte dell’area del Tecnopolo dove realizzare una struttura su più livelli (Torre) di 15mila mq totali e la ristrutturazione di un complesso esistente (Ballette) di circa 27mila mq su più piani. Grandi gruppi internazionali hanno già manifestato la volontà di insediare centri di ricerca, laboratori, acceleratori. L’offerta dell’Emilia-Romagna comprende inoltre opportunità di rigenerazione urbana intorno al Tecnopolo e ai campus universitari in tutta la regione, oltre a insediamenti produttivi e di accoglienza.

Lo stand della Regione si trova nel padiglione Italia dove sono presenti anche l’Istituto per il commercio con l’estero, Agenzie di Stato e altre amministrazioni regionali. In questa edizione dispone anche di un Business center, un ulteriore spazio predisposto per gli incontri di lavoro.