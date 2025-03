Correggio: tre 19enni nei guai per il tentato furto di una bicicletta

In concorso tra loro ed a vario titolo, in Corso Mazzini a Correggio, dopo aver tagliato una catena con una tronchese, tentavano invano di asportare dalla rastrelliera dove era posteggiata la bicicletta di uno studente. I tre giovani, desistevano solo grazie al tempestivo intervento dei carabinieri, allertati grazie alla segnalazione di un passante. Il fatto è avvenuto la mattina del 6 marzo scorso. Sul posto i militari, dopo aver proceduto all’identificazione dei tre presenti, approfondivano i controlli trovando uno dei tre in possesso di un frammento di sostanza stupefacente del tipo “hashish, sottoposto a sequestro.

Per questi motivi, con le accuse di tentato furto aggravato in concorso, i Carabinieri della Stazione di Correggio hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia tre ragazzi di 19 anni, di origini nord africane e residenti nel reggiano. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro amministrativo, e il 19enne segnalato alla Prefettura di Reggio Emilia quale assuntore. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.