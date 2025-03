Concluse le attività di pulizia della strada statale 64 ”Porrettana” a Marzabotto

Si sono concluse le attività Anas di pulizia, sul lato di monte, dell’attraversamento posto al km 70,400 circa della strada statale 64 ”Porrettana” a Marzabotto, nella città metropolitana di Bologna.

Nel tratto, per consentire in sicurezza l’esecuzione dell’intervento era stato attivato, nel corso della giornata di oggi, il senso unico alternato regolato da movieri.

Le attività di pulizia, programmate in piena sinergia con gli altri Enti ed Istituzioni interessate, sono stati avviate lo scorso venerdì e, inizialmente sono state eseguite a valle dell’opera di scavalco, senza creare condizionamento al traffico.

In considerazione delle previsioni meteo avverse previste per i prossimi giorni, questa mattina e fino alle 15:30 di oggi, si era reso necessario attuare la modifica temporanea alla circolazione al fine ultimare gli interventi in parola nel minor tempo possibile.

Lungo il tratto al contempo sono sempre in corso i lavori di ripristino dei danni provocati dall’alluvione, che vengono eseguiti senza rendere necessarie modifiche alla circolazione stradale.