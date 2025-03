Alluvioni in Argentina, il presidente de Pascale scrive al Governatore della Provincia di Buenos Aires

Il presidente, Michele de Pascale, ha scritto al Governatore della Provincia di Buenos Aires, Axel Kicillof, per manifestare la solidarietà dell’Emilia-Romagna a seguito delle disastrose alluvioni che hanno colpito la regione della capitale argentina, causando almeno 16 vittime e decine di dispersi e di sfollati.

“Stiamo seguendo con grande dolore e preoccupazione le notizie e il nostro pensiero va a tutte le vittime, ai loro cari e ai feriti che questa tragedia ha causato. Ci accompagna la speranza profonda che vengano presto portate in salvo le persone ancora disperse, tra le quali in primo luogo i bambini”, scrive de Pascale, ricordando che “anche la nostra Regione ha vissuto tragedie simili legate a eventi climatici estremi, sia nel maggio del 2023, che due volte pochi mesi fa”. Per questo, conclude de Pascale, “vorrei anche esprimere il più profondo ringraziamento e sostegno a quanti sono impegnati nelle operazioni di salvataggio e messa in sicurezza dei cittadini”, sottolineando che l’Emilia-Romagna “è a disposizione per qualsiasi supporto possa esservi utile in questo momento”.

La Regione Emilia-Romagna da anni collabora con l’Argentina per la realizzazione di iniziative congiunte, anche a valenza internazionale, in diversi ambiti, a partire dalla sanità e dall’università. Inoltre, proprio l’Argentina ospita una vivace comunità emiliano-romagnola, con oltre 30mila persone originarie della Regione iscritte all’Aire e 25 associazioni sulle 92 che compongono Consulta regionale degli emiliano-romagnoli nel mondo.