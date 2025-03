Il Bari sfiora il colpaccio, ma il Sassuolo pareggia nel finale

L’inizio è complicato per il Sassuolo, protagonista di uno dei peggiori primi tempi della stagione dal punto di vista della convinzione. Il Bari ne approfitta e al 37’ passa in vantaggio con Kevin Lasagna, bravo a ribattere in rete dopo una prima respinta di Romagna. I neroverdi faticano a reagire e chiudono il primo tempo senza aver mai realmente impensierito Radunovic.

Nella ripresa, Fabio Grosso cerca di dare più spinta offensiva inserendo Volpato e richiamando in panchina Berardi. Il Sassuolo alza il ritmo e sfiora il pareggio con Laurienté e Lovato. Il forcing finale porta i suoi frutti all’82’, quando proprio Volpato sfrutta una punizione a spiovere e, con un mancino al volo, trafigge Radunovic.

Il Bari si rammarica per i tre punti sfumati, mentre il Sassuolo evita la sconfitta e continua la sua corsa in vetta al campionato.