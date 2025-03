Monte Cimone: i Carabinieri soccorrono uno sciatore infortunatosi accidentalmente

Questa mattina, i Carabinieri sciatori in servizio di vigilanza e soccorso sulle piste del comprensorio del monte Cimone, in località Cimoncino nel Comune di Fanano, hanno soccorso uno sciatore 56enne bolognese, che a seguito di una caduta accidentale sulla pista n.6 denominata “Delle Pernici”, si è infortunato riportando la frattura del femore destro.

L’uomo, immediatamente soccorso dai Carabinieri sciatori di Fanano unitamente ad un’equipe sanitaria della F.I.S.P.S. (Federazione Italiana Sicurezza Piste Sci) in servizio sulle piste del comprensorio del Cimone, dopo una valutazione medica, è stato trasportato in volo con l’eliambulanza del 118 di Pavullo Nel Frignano, all’Ospedale Maggiore di Bologna. Non è in pericolo di vita.