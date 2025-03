Fipac Confesercenti Modena: Alberto Guaitoli è il nuovo presidente e Angelo Manfredini presidente emerito

Nei giorni scorsi, presso l’Auditorium Confesercenti Modena, si è svolta l’Assemblea elettiva provinciale FIPAC, Federazione di rappresentanza degli over 60 promossa da Confesercenti a tutela dei diritti degli anziani.

L’Assemblea, alla quale hanno partecipato il Direttore Confesercenti regionale Marco Pasi e la Direttrice provinciale Marvj Rosselli, è stata arricchita dai contributi del Presidente nazionale FIPAC Pier Giorgio Piccioli, della Presidente regionale e vice Presidente nazionale FIPAC Paola Roccati e del Coordinatore nazionale Fernando Trotta.

Alvezio Bigi, Coordinatore provinciale uscente, ha ricordato le tante attività svolte da FIPAC negli ultimi anni, nonostante le crescenti difficoltà nello svolgimento dell’attività sindacale causati dalla disaffezione alla partecipazione attiva, particolarmente evidente nel post pandemia.

FIPAC Confesercenti, proprio in ragione del contesto socioeconomico che tende a penalizzare le fasce di maggior fragilità sociale, ritiene fondamentale proseguire l’attività di tutela dei propri pensionati, valorizzandone la partecipazione. La Federazione modenese testimonia grande vitalità con l’elezione del nuovo Presidente provinciale Fipac Alberto Guaitoli e quella del Presidente Emerito Angelo Manfredini, figura fondamentale per esperienza e valore associativo, nonché la nomina del nuovo Coordinatore provinciale Massimo Menchi.

Alla fase elettiva è seguito un dibattito costruttivo sui temi di interesse della categoria e sulle convenzioni che possono offrire opportunità di risparmio ai pensionati associati. Tra queste sono state approfondite, in particolare, il Piano di Assistenza Sanitaria Hygeia con vantaggiose coperture delle spese sanitarie e la convenzione con il Consorzio Innova Energia che, come illustrato dall’intervento dell’AD Dott. Angelo Spanò, propone offerte per il contenimento dei costi di luce e gas.