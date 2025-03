Un 8 marzo ricco di iniziative a Cavriago

Cavriago si sta preparando a festeggiare la Giornata Internazionale della donna con un programma ricco di iniziative rivolte a tutta la cittadinanza.

Dalla cultura al gioco, dall’educazione al riconoscimento verso coloro che hanno lottato insieme per vincere la battaglia in difesa della scuola e dei servizi educativi per l’infanzia.

Alle ore 9:45 di sabato 8 marzo in sala civica Cesare Arduini presso la sede Municipale avrà luogo il convegno “Insieme si lotta. Il movimento delle donne per la nascita dei Servizi Educativi Comunali per l’Infanzia”.

Dopo i saluti della Sindaca di Cavriago, Francesca Bedogni, e del Presidente dell’Azienda Speciale “CavriagoServizi”, Mirko Tutino, interverranno Martina Zecchetti, Assessora alla Comunità Educante del Comune di Cavriago, Ione Bartoli, Assessora ai Servizi Sociali della Regione Emilia Romagna dal 1970 al 1980, Eletta Bertani, Parlamentare dal 1976 al 1983 e Pamela Gambetti di Istoreco. Seguiranno le testimonianze e i ricordi di educatrici, insegnanti e famiglie che videro nascere e vissero i servizi educativi negli anni Settanta.

Alle ore 12.00 presso il Nido d’Infanzia “Le Betulle” sarà svelata la targa dedicata a Maria Luisa Zani, Assessora alla Pubblica Istruzione di Cavriago dal 1970 al 1975 a cui verrà intitolata la Piazza del Nido.

“Sono invitati tutti i cittadini e tutte le cittadine, le famiglie dei bambini e delle bambine che frequentano o hanno frequentato i servizi comunali per l’infanzia, tutte le persone che hanno creduto in quest’investimento straordinario e coloro che oggi, sulla scia del passato, ma con rinnovata creatività e passione, quotidianamente ne consentono il funzionamento.” Dichiara l’Assessora alla Cultura e alla Comunità educante Martina Zecchetti. “La Giornata Internazionale della donna” continua l’Assessora Zecchetti, “è un necessario momento per riflettere e fermarsi, studiando da dove siamo partite, dove siamo arrivate e condividere dove vogliamo andare, prendendoci cura di noi stesse e, perché no, celebrando la lotta fatta insieme dalle donne e dagli uomini che con lungimiranza hanno saputo collaborare per il bene comune.”

L’8 marzo cavriaghese continua nel pomeriggio con due appuntamenti.

Alle ore 15:30 presso il Centro Cultura Multiplo si terrà ”L’otto marzo non è un tabù. . sessualità”. A un anno dalla sua inaugurazione, la tabooteca di Multiplo apre le porte arricchita di nuove proposte (e alcuni giochi in scatola) per offrire esperienze in cui riflettere creativamente, senza tabù, sulla figura femminile a 360 gradi, sui traguardi raggiunti e sulle tante sfide ancora da affrontare per raggiungere una vera parità dei sessi. Perché trattare alcune tematiche non è un gioco… ma i giochi giusti aiutano. L’evento è organizzato In collaborazione con Associazione Orlando Bologna, fondatrice della prima tabooteca. L’ingresso è gratuito su prenotazione, per adulti e ragazzi dagli 11 anni.

Alle ore 17:30 sempre al Multiplo sarà invece il momento dell’evento organizzato dall’Associazione culturale “Carmen Zanti”: “Le terribili e sbarazzine donne sovietiche”, lezione del professor Gianpiero Piretto, ex docente di Cultura russa e Metodologia della cultura visuale all’Università degli Studi di Milano.