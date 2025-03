Scandiano tra i migliori “Comuni Ricicloni” dell’Emilia-Romagna

Il Comune di Scandiano si conferma tra i migliori “Comuni Ricicloni” dell’Emilia-Romagna, ottenendo un prestigioso riconoscimento da Legambiente per gli ottimi risultati nella raccolta differenziata e nella riduzione della produzione di rifiuti indifferenziati.

Secondo i dati del report di Legambiente, Scandiano si posiziona sul podio tra i Comuni con la più alta percentuale di raccolta differenziata, raggiungendo l’89,5%. Un dato che conferma l’efficacia del sistema di gestione dei rifiuti adottato dall’amministrazione e la collaborazione attiva dei cittadini.

Oltre a questo importante risultato, il Comune è stato inserito nella classifica regionale dei Comuni con minore produzione di rifiuti secchi non riciclabili, registrando un valore di 72,6 kg per abitante all’anno. Questo dato colloca Scandiano al terzo posto tra i Comuni con oltre 25.000 abitanti per quantità di rifiuti indifferenziati prodotti, subito dopo Castelfranco Emilia e Carpi.

Ciò che rende questo riconoscimento ancora più significativo è la continuità dei risultati: da anni, infatti, Scandiano si mantiene stabilmente nelle posizioni di vertice in queste classifiche, dimostrando che i dati non sono frutto del caso o di un’azione temporanea, ma il risultato di un lavoro strutturato e di una sensibilità ambientale radicata nella comunità.

“Questo riconoscimento di Legambiente è motivo di grande orgoglio per la nostra comunità – dichiara il Sindaco Matteo Nasciuti –. Dimostra che le politiche adottate in tema di raccolta rifiuti stanno portando risultati concreti e che la sensibilità dei cittadini verso la sostenibilità ambientale è in continua crescita. Continueremo a lavorare per migliorare ulteriormente il nostro modello, con l’obiettivo di ridurre sempre di più l’impatto ambientale e aumentare la qualità della raccolta differenziata.”

Un ringraziamento particolare va all’Ufficio Ambiente del Comune di Scandiano, che con competenza e dedizione porta avanti le strategie necessarie per il miglioramento continuo della gestione dei rifiuti, affiancando l’amministrazione e sensibilizzando la cittadinanza su buone pratiche ambientali.

L’amministrazione comunale ringrazia inoltre tutti i cittadini per l’impegno dimostrato e ribadisce l’importanza di proseguire su questa strada, potenziando la cultura della sostenibilità attraverso azioni concrete e progetti di educazione ambientale.