Passeggero trovato al Marconi con 30 kg di sigarette di contrabbando

Nei giorni scorsi, nell’ambito delle attività di contrasto ai traffici illeciti, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, unitamente ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in servizio presso l’Aeroporto “G. Marconi” di Bologna, hanno sottoposto a sequestro 150 stecche di sigarette marca American Eagle Gold, per un totale di 30 kg di Tabacchi Lavorati Esteri (TLE).

Il carico illecito è stato rinvenuto all’interno dei bagagli di un cittadino egiziano, giunto a Bologna con volo proveniente da Il Cairo con transito ad Atene.

Le sigarette, in violazione alla normativa vigente, sono state sottoposte a sequestro penale mentre il responsabile è stato deferito alla Procura della Repubblica di Bologna per il reato di contrabbando di Tabacchi Lavorati Esteri ai sensi dell’art. 84 comma 1 del D.lgs 26 settembre 2024 n. 141. Tale reato prevede una multa di euro 5,00 per ogni grammo convenzionale di prodotto, che nel caso in questione è pari a euro 150.000,00, nonché la reclusione da due a cinque anni.

A carico del cittadino egiziano è stato inoltre ritirato il passaporto in esecuzione di un provvedimento emesso, in precedenza, dal Tribunale di Bergamo.

L’operazione conferma il costante impegno della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel contrasto ai traffici illeciti in ambito aeroportuale. Grazie a un’attenta attività di controllo e a un’efficace azione di presidio della frontiera, le Autorità continuano a tutelare gli interessi economico-finanziari della collettività, garantendo la sicurezza e la legalità nel settore doganale.