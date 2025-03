Festival dell’albero: le scuole di Castel Maggiore mettono a dimora 20 alberi

Oggi 20 classi delle scuole primarie Bertolini e Loi, insieme a Legambiente e all’amministrazione comunale, hanno dato il via al Festival dell’Albero, con la messa a dimore di 20 piante di essenze autoctone, l’occasione per un’attività di concreta salvaguardia della natura e di comprensione dell’importanza degli alberi: leccio, bagolaro, farnia, gelso, acero campestre hanno trovato posto in un’area tra la scuola di via Loi e gli orti comunali.

Il Festival dell’albero sottolinea l‘importanza degli alberi nella nostra vita in un mese di eventi pensati per tutti, dall’infanzia all’età adulta. In calendario fino al 12 aprile, attraverserà Castel Maggiore con iniziative concrete di piantumazione di alberi, eventi culturali e di formazione, presentazione di libri, mostre, fino alla giornata conclusiva il 12 aprile a Villa Salina Malpighi, con la premiazione concorso di disegno “Il mio amico albero”, l’iniziativa Poesia per un albero con passeggiata poetico-arborea per bambini/e, ragazzi/e, famiglie a cura del Junior Poetry Festival, visita guidata con un esperto di alberi a cura di Legambiente, pic nic.

Numerosi i soggetti coinvolti, da Legambiente alla biblioteca comunale, dal centro di lettura l’Isola del Tesoro al Junior Poetry Festival, da Resistenza Terra agli Scout, oltre a operatori del settore agricolo e vivaistico.