Festa dell’ 8 Marzo, l’Ausl racconta in un video le azioni per combattere il Gender Gap

Volti e immagini per raccontare cos’è il ‘Gender Gap’ e quali sono le azioni dell’Azienda USL di Modena per combatterlo. Sono il filo conduttore del video realizzato dall’Ausl in occasione dell’8 Marzo, Giornata internazionale dei diritti delle donne, per approfondire il fenomeno del cosiddetto ‘gradino’ che identifica il divario fra genere maschile e femminile nel mondo. Tema noto e dibattuto, ma di cui non tutti conoscono le dinamiche che impattano negativamente sulla vita delle donne. A confermare la portata del fenomeno sono gli indici globali sul Gender Gap, che vedono l’Italia in posizioni di bassa classifica a livello europeo, nonostante i miglioramenti degli ultimi anni.

Il video, intitolato ‘Facce e sfumature del Gender Gap’, è programmato fra le azioni positive dal CUG – Comitato Unico di Garanzia dell’Ausl di Modena: protagonisti sono i componenti dello stesso comitato e le esperte che affrontano quotidianamente le azioni per abbattere il divario di genere, sia dal punto di vista lavorativo che sociale. Tra gli strumenti messi in campo dell’Ausl di Modena, raccontati nel video, c’è il Bilancio di Genere.

“Sul tema del ‘Gender Gap’ l’azienda è costantemente impegnata a rilevare il fenomeno con vari strumenti – dichiara Milena Casalini, presidente del Cug dell’Ausl di Modena. Tra questi il più importante è sicuramente il Bilancio di Genere, un analisi aziendale annuale secondo una prospettiva di genere, che ha anche l’obiettivo di contrastare le discriminazioni, le molestie e le violenze, attraverso la pianificazione di specifiche azioni positive, anche in rete con il territorio”.

Il video sul ‘Gender Gap’ è visibile all’indirizzo www.ausl.mo.it/azienda/direzione-strategica/organismi/comitato-unico-garanzia/

Sulle iniziative dell’8 Marzo, l’Azienda USL di Modena partecipa e collabora con i tavoli e le progettualità organizzate da Comuni e associazioni sui diversi distretti.

A Vignola è in programma l’evento ‘L’OTTO per le DONNE’, al fine di sensibilizzare la comunità alla promozione dell’educazione e del rispetto come strumento di lotta contro la violenza sulle donne. L’appuntamento è promosso dall’Associazione ‘La Banda della Trottola’ in collaborazione con il Distretto sanitario di Vignola, Pubblica Assistenza, Associazione ‘Io sto con voi’, in collaborazione con ‘Camminate tra i Cilegi ed altro Movimento’, ‘Ass. La Montagna’, ‘Camminando in Compagnia’, ‘MuoviVi’, ‘Muovi Spilla’, ‘Mtl gruppo ISAF trasformazione lamiere’, ‘Floricultura Miani’, ed il contributo di Coop Alleanza 3.0, con il patrocinio del Comune di Vignola.

Si partirà con una camminata di circa 5 chilometri con ritrovo alle ore 14 presso l’area verde antistante la sede del Distretto di Vignola in via Libertà 799. Prima di partire verrà inaugurata una panchina rossa,. A seguire, a metà percorso, verrà inaugurata un’altra panchina rossa presso la sede dell’Associazione ‘La Banda della Trottola. La Pubblica Assistenza offrirà una merenda a tutti i partecipanti.

A Modena, nell’ambito delle iniziative promosse dal tavolo comunale delle Associazioni per le Pari Opportunità e la non Discriminazione di cui l’Ausl fa parte, si terrà sabato 8 marzo l’iniziativa Donne in Corsa, con ritrovo in piazza Roma: si inizia alle 16 con la gara podistica competitiva e non competitiva e si prosegue alle 18 con la camminata popolare.

A Pavullo, sabato 8 marzo, è organizzata una camminata aperta a tutta la cittadinanza, che il gruppo ‘Cammina Frignano’ dedica a tutte le donne: ritrovo alle ore 15 presso il parcheggio dell’Aeroporto di Pavullo.

A Mirandola, domenica 9 marzo, alle ore 9 (ritrovo alle 8.30 in Piazza Castello) è in calendario ‘Donne in cammino’, iniziativa non competitiva di 6 chilometri

A Ravarino, domenica 9 marzo, alle 9.30, è in programma la ‘camminata della salute’ con partenza dal Palazzetto dello Sport. All’iniziativa sarà presente un infermiere di comunità del Distretto di Castelfranco Emilia.