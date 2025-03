Carpi, Cavicchioli (Lapam): sull’istituzione di un tavolo di confronto con l’Amministrazione

«Le dinamiche del contesto storico in cui operano le imprese necessitano di riflessioni importanti e ad ampio raggio. Per questo motivo, già in fase di colloqui e di incontri di una nostra delegazione durante la campagna elettorale con l’attuale amministrazione comunale avevamo proposto l’istituzione di un tavolo di confronto periodico sulle tematiche economiche più rilevanti per le imprese e per la città. È importante, come aveva condiviso l’allora candidato sindaco e oggi primo cittadino di Carpi Riccardo Righi, che un tavolo di condivisione aperto agli attori socio economici del territorio si concretizzi per proporre soluzioni e strategie condivise per discutere di temi rilevanti per tutta l’area».

Riccardo Cavicchioli, presidente Lapam Confartigianato Carpi, ribadisce l’importanza di un continuo e costruttivo confronto con l’amministrazione comunale della Città dei Pio prima che vengano adottate scelte definitive che coinvolgono le imprese e più in generale tutto il territorio. Dalla sicurezza territoriale alla viabilità, dalle soluzioni da individuare per rilanciare il settore della moda e fronteggiare un periodo di crisi importante, fino a un dialogo con l’ufficio di piano per le opere che rispettino i parametri del PUG e alla realizzazione di servizi per le imprese, così da invertire il trend di decrescita imprenditoriale che affligge il territorio carpigiano e, più in generale, tutta l’area provinciale.

«Le analisi – conclude Cavicchioli – e la condivisione di temi economici e di settore sono fondamentali per mantenere uno sguardo costante sulle principali situazioni da monitorare e per l’adozione di eventuali strategie comuni che, siamo convinti, sia importante discutere anticipatamente per ragionare d’insieme sulle soluzioni più percorribili. Come associazione riteniamo che un tavolo periodo di confronto possa portare benefici alle imprese e quindi a tutto il territorio: siamo aperti e disponibili al dialogo per capire fattibilità e modalità di attivazione, certi che anche l’amministrazione saprà capire il valore di un confronto positivo e costruttivo con gli stakeholder del territorio e con le imprese in un’ottica di miglioramento complessivo».