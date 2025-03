Carnevale in piazza a Calderara per il secondo anno

Il “Caldevale” è stata la grande novità delle feste di piazza calderaresi nel 2024. A vent’anni esatti dall’ultimo Carnevale in piazza, l’Amministrazione guidata da Giampiero Falzone aveva deciso di ripristinare una vecchia tradizione con la sfilata di carri allegorici, le maschere, la musica, il divertimento. Tutto questo si ripeterà anche quest’anno, domenica 9 marzo, a partire dalle ore 14 e per tutto il pomeriggio.

«Ci eravamo impegnati, visto il successo della prima edizione – afferma il primo cittadino – affinché questa occasione festosa potesse diventare per Calderara una tradizione e la conferma di questa seconda edizione va in questa direzione. Come ho detto più volte, abbiamo tutti bisogno di stare insieme, guardarci in faccia, ballare e divertirci. Il “Caldevale” anche quest’anno sarà questo, un momento di grande allegria in linea coi nostri valori e la programmazione degli eventi di comunità che portiamo avanti. Coinvolgere la città a ritrovare il valore di condividere il piacere di stare insieme è sempre stato per me e per noi un obiettivo indiscusso, e lo sarà sempre anche durante questo secondo mandato amministrativo».

Domenica 09 marzo, dunque, spazio in piazza Marconi e nelle 5 vie circostanti per 5 carri allegorici in collaborazione con la Pro Loco di Sala Bolognese: sfileranno I Tirolesi, Evergreen, Sala Presente, Avanti così e Non solo Noccioline. E poi spazio alle maschere, grande gettito di gadget e tutto quel che serve per un pomeriggio carnevalesco in piena regola. In piazza Marconi, inoltre, ci saranno punti ristoro e un palco dal quale saranno proposti musica e animazione.

Il “Caldevale 2025” è a cura del Comune, con il contributo di Pro Loco Calderara Viva, Nuovo Comitato Commercianti e Confcommercio, mentre l’organizzazione è di SDC Produzioni; Avis Calderara e Percorsi Sicuri contribuiranno ad accompagnare in sicurezza i bambini e le bambine mentre i punti di ristoro saranno a cura di Comitato Commercianti e Volontari Protezione Civile. «La grande partecipazione registrata lo scorso anno – aggiunge l’assessore Maria Linda Caffarri -unita alla disponibilità degli uffici comunali, delle associazioni e dei partner, che ringraziamo tutti per il prezioso lavoro svolto, non poteva fermarci per una seconda edizione e soprattutto, come avevamo auspicato, per rendere anche questo evento un appuntamento fisso per Calderara all’insegna di una tradizione che mancava da tempo e che dall’anno scorso con entusiasmo e convinzione abbiamo ripristinato».