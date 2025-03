Calderara di Reno: tutte le novità per i nidi d’infanzia per l’anno 2025/2026 con un’offerta che raddoppia

Un nuovo spazio, oltre al nido Comunale “Mimosa”, dedicato alla crescita e al benessere per i più piccoli sta per aprire le porte! A partire da settembre 2025, il nuovo nido d’infanzia “Clorofilla” di Longara, il cui cantiere si avvia alla conclusione, accoglierà bambine e bambine a partire dai sei mesi di età, offrendo un ambiente sicuro, stimolante e pensato per accompagnarli nei primi importantissimi mesi di vita.

Il nuovo nido nasce con l’obiettivo di creare un ambiente accogliente e familiare, dove i piccoli potranno esplorare, giocare e imparare attraverso le esperienze sensoriali, immersi nella natura. Gli spazi sono stati progettati per favorire il movimento e l’autostima, con arredi a misura di bambino e materiali naturali e sicuri. A prendersi cura dei bambini ci sarà un team di educatrici altamente qualificate, pronte ad accompagnarli nel loro percorso di crescita con passione, competenza e attenzione alle esigenze di ciascuno.

Il 27 febbraio 2025 è stato deliberato dal Consiglio Comunale il Nuovo Regolamento dei nidi d’infanzia. Queste le novità: accesso al servizio a partire dai 6 mesi di età, graduatoria riferita all’età per entrambi i nidi d’infanzia comunali; possibilità di indicare una preferenza tra i due nidi d’infanzia, ossia tra il nido d’infanzia del Capoluogo che accoglie bambini e bambine a partire dai 9 mesi di età e fino a tre anni e il nido d’infanzia di Longara che accoglie bambini e bambine dai 6 mesi di età e fino a tre anni.

“Il nuovo regolamento dei nidi d’infanzia – afferma il Sindaco Giampiero Falzone – introduce importanti cambiamenti per le famiglie nei confronti delle quali avevamo assunto impegni precisi. Nei prossimi mesi terminerà il cantiere relativo al nuovo nido di Longara e abbiamo lavorato grazie agli uffici per essere subito pronti per l’apertura a settembre. Abbiamo voluto chiamarlo Clorofilla per il significato che porta con sé: che possa essere energia vitale e di crescita per i nostri piccoli cittadini e cittadine.”

Sul nuovo regolamento nidi da poco approvato l’Assessore alla Scuola Simone Cappelletti aggiunge che “è stato un lavoro importante portato avanti leggendo i bisogni delle famiglie cui riusciamo a dare risposta con la realizzazione del secondo nido “Clorofilla”. Accesso già ai sei mesi di età, graduatorie unificate con possibilità di scelta, eliminazione della penalità per la presenza dei nonni, sono solo alcune novità per un sistema più equo ed inclusivo per le famiglie”.

Le iscrizioni apriranno sul sito istituzionale del Comune da 10 marzo al 10 aprile.

Open day Nido Mimosa previsto per il 13 marzo. Tutte le informazioni sono sul sito del Comune.