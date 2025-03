Alluvione ottobre 2024, al via i contributi regionali per gli sfollati. I moduli per richiederli

È stato approvato il primo stralcio di contributi per coloro che sono stati colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal 17 ottobre 2024, nel territorio della Regione Emilia-Romagna, e che per tale ragione hanno dovuto abbandonare la propria abitazione.

Il contributo, da richiedere entro il 31 marzo al Comune in cui si trovano gli immobili colpiti, può essere riconosciuto solo a quei nuclei familiari che non sono rientrati nella propria abitazione per ragioni strutturali a seguito di dissesto idrogeologico e/o per carenza dei requisiti igienico-sanitari conseguente alle infiltrazioni d’acqua. A questo riguardo, posso fare domanda coloro che hanno provveduto autonomamente in via temporanea alla propria sistemazione abitativa alternativa (anche presso parenti o amici, tramite l’utilizzo di roulotte o camper), purché non siano stati assegnatari di un alloggio con oneri a carico della pubblica amministrazione.

Nello specifico, il contributo spetta: per i nuclei familiari non rientrati nella propria abitazione non destinatari di un’ordinanza di sgombero dipesa da inagibilità dell’abitazione per ragioni strutturali e/o per carenza dei requisiti igienico-sanitari (fino al 31/12/2024); fino alla revoca dell’ordinanza di sgombero; fino a che non si siano realizzate le condizioni di agibilità per il rientro nell’abitazione; fino a che si sia provveduto ad altra sistemazione abitativa avente carattere di stabilità; non oltre la scadenza dello stato di emergenza.

Si precisa che l’ordinanza di sgombero non è richiesta per il nucleo familiare che, alla data del 31 dicembre 2024, termine finale del primo periodo di rendicontazione, sia già rientrato nell’abitazione. Decorso detto termine è sempre obbligatoria l’adozione formale dell’ordinanza di sgombero.

Il contributo viene quantificato come rimborso mensile sulla base del numero dei componenti familiari, con maggiorazioni nel caso di presenza di persone oltre i 65 anni e di persone con disabilità.

Le domande sono da presentare tramite apposito modulo disponibile sul sito della Regione Emilia-Romagna.

I moduli compilati possono essere: consegnati a mano a Comune Informa Urp in via Farini 2/1 (lunedì dalle 10 alle 13, da martedì a venerdì dalle 8.30 alle 13 e il martedì pomeriggio dalle 15 alle 17; inviati tramite raccomandata A/R alla sede della Polizia Locale, via Brigata Reggio 28, 42124 – Reggio Emilia (RE); inviati tramite PEC all’indirizzo polizia.municipale.reggioemilia@pec.municipio.re.it

Si sottolinea infine che questo contributo non sostituisce quelli che verranno invece erogati come ristoro per i danni subiti agli immobili, ma copre solo le spese sostenute da chi è stato costretto ad abbandonare la propria abitazione.