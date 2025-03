Alice nel Paese delle Meraviglie – Il Musical, domenica a Budrio

Domenica 9 marzo alle ore 16 il Teatro Consorziale di Budrio si prepara ad accogliere Alice nel Paese delle Meraviglie – Il Musical. La Compagnia delle Formiche presenta uno spettacolo per tutte le fasce d’età, tratto da un grande classico della letteratura: un cast di quindici eccezionali performer farà rivivere a grandi e bambini le emozioni e le continue sorprese che solo il Paese delle Meraviglie sa regalare. Le musiche coinvolgenti, gli oltre quaranta meravigliosi costumi cuciti a mano e le spettacolari scenografie faranno da cornice ad uno spettacolo indimenticabile.

Se sarete curiosi come Alice e la seguirete fin dentro la tana del coniglio bianco, assisterete a un vero e proprio trionfo di fantasia. In un Paese delle Meraviglie in cui i bruchi borbottano e i gatti parlano, anche un Cappellaio Matto non vi sembrerà poi tanto folle. Se anche riusciste a non perdere la testa in un mondo completamente al contrario, state in guardia: con la Regina di Cuori nei paraggi, nessuna testa è al sicuro!

Infoline: 051-6928229 – biglietteria@comune.budrio.bo.it – www.teatroconsorzialebudrio.it