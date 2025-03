Tre morti in due incidenti avvenuti nel bolognese. Una delle vittime aveva 19 anni

Tre morti, tra cui un ragazzo di appena 19 anni, in due incidenti avvenuti nelle ultime ore nel bolognese. Ieri sera intorno alle 23:00, un giovane che stava percorrendo via del Lavoro a Villanova di Castenaso, per cause al vaglio delle forze dell’ordine ha perso il controllo del suo scooter cadendo rovinosamente a terra: portato in ospedale al Maggiore in codice di massima gravità, purtroppo il ragazzo è deceduto poco dopo per le gravi lesioni riportate. I carabinieri, intervenuti per i rilievi di legge, escludono il coinvolgimento di altri automezzi: il giovane avrebbe fatto tutto da solo, sbandando all’altezza della rotatoria. La vittima si chiama Riccardo Ranuzzi e viveva a San Lazzaro.

Altre due vittime questa mattina intorno alle 7:30, in un incidente avvenuto sulla Provinciale Galliera, nel territorio di San Pietro in Casale. Le vittime, due uomini di 41 e 51 anni, viaggiavano su di un’autovettura che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un mezzo pesante. Nonostante i soccorsi, per i due uomini non c’è stato nulla da fare. Illeso il conducente del camion. Sul posto 118, vigili del fuoco e la polizia locale Reno Galliera. Disagi alla circolazione in quanto la provinciale è stata chiusa parzialmente.

Cordoglio della sindaca Marilena Pillati, riguardo all’incidente mortale che ha visto coinvolto il ragazzo 19enne di San Lazzaro

“Purtroppo la scorsa notte la nostra comunità è stata nuovamente colpita da una terribile tragedia. Riccardo Ranuzzi, un ragazzo di soli 19 anni, è morto in seguito a un incidente avvenuto a Villanova di Castenaso mentre si trovata a bordo del suo scooter. Voglio esprimere, anche a nome di tutti i cittadini di San Lazzaro, il mio più grande cordoglio per la perdita di un’altra giovane vita dopo quelle di Aberto Chersoni e Bryan Wilxander Mini che sono venuti a mancare nelle scorse settimane. In questo momento di dolore voglio stringere con un forte abbraccio la famiglia di Riccardo, i suoi amici e tutte le persone che gli volevano bene”. È quanto dichiara Marilena Pillati, Sindaca di San Lazzaro di Savena, in seguito all’incidente mortale che ha visto coinvolto un ragazzo di 19 anni, Riccardo Ranuzzi, residente in città.