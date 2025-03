Sciroppo di Teatro domenica 9 marzo a Correggio e a Scandiano

Domenica 9 marzo, al Teatro Asioli di Correggio (ore 17:00) e al Cinema Teatro Boiardo di Scandiano (ore 16:00) sono di scena gli ultimi spettacoli di questa edizione di teatro per famiglie promossa da Sciroppo di Teatro®, il progetto di ATER Fondazione che mette in rete gli Assessorati alla Cultura, alla Sanità e al Welfare della Regione Emilia-Romagna per promuovere il teatro per famiglie come strumento di welfare culturale e coesione sociale.

Al Teatro Asioli di Correggio, Giulio Lanzafame della Compagnia Cordata F.O.R. presenta lo spettacolo “Yes Land”, al centro della storia il clown Giulio e il suo progressivo adattamento ad un ambiente, seppur conosciuto, impossibile da dominare. Il protagonista trasforma tutto ciò che è ordinario in comico ed immaginifico: tra clownerie, tecniche circensi, gesti, movimenti e interazione con il pubblico si esplorano i sentimenti con maestria tecnica al servizio della storia. Adatto ai bambini dai 5 anni in su.

Info e prenotazioni: biglietteria@teatraoasioli.it, T. 0522 637813

Al Cinema Teatro Boiardo di Scandiano, la compagnia La Piccionaia presenta lo spettacolo “333 porcellini”, una nuova narrazione della fiaba tradizionale rivista per esplorare la contemporaneità, la società attuale. Se le parole e i gesti mostrati in scena saranno quelli della fiaba, semplice e poetica, nella messa in scena sarà possibile sentire l’eco di temi al centro del dibattito odierno: il cambiamento climatico, la perdita della casa e il valore dell’accoglienza. Uno spettacolo coinvolgente, adatto ai bambini dai 3 anni in su, che mescola teatro d’attore e oggetti per creare una narrazione magica e partecipativa.

Info e prenotazioni: info@cinemateatroboiardo.com, T. 0522 854355