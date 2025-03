Il Carnevale torna nel centro storico di Medicina con una festa straordinaria, pronta a coinvolgere tutta la comunità

Domenica 9 marzo 2025, dalle ore 14, l’area di via Oberdan (campo da basket) sarà il cuore pulsante di un evento all’insegna del divertimento, organizzato dalla Proloco in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

La manifestazione prevede una sfilata di maschere e costumi carnevaleschi insieme ai carri allegorici, in un tripudio di colori e originalità. Non mancheranno giochi e giostre per i più piccoli, mentre l’intrattenimento e l’animazione faranno divertire anche gli adulti.

Uno degli appuntamenti più attesi della giornata sarà il concorso della maschera e del gruppo mascherato più belli e originali. Chiunque indossi un costume carnevalesco potrà partecipare, sia singolarmente (1-2 persone) che in gruppo (almeno 3 partecipanti), dando sfogo alla propria fantasia e creatività.

Al termina della sfilata, la giuria premierà il gruppo e la maschera singola/coppia per la bellezza e l’originalità dei loro travestimenti. A tutti i concorrenti sarà consegnato un premio di partecipazione.

Il Carnevale di Medicina è un momento di incontro, dove la tradizione e la creatività si fondono per dare vita a un evento che coinvolge tutta la comunità.

In caso di maltempo, l’iniziativa verrà annullata.

Per maggiori informazioni, contattare Proloco di Medicina info@prolocomedicina.net