“Di-segni di non Amore”, il progetto-concorso indetto dalla Questura di Bologna rivolto ai ragazzi nelle scuole

Stamattina, presso la sala riunioni della Questura di Bologna, si è tenuta la premiazione della seconda edizione del progetto-concorso “Di-segni di non Amore” indetto dalla Questura di Bologna e rivolto agli alunni delle Scuole Secondarie di Primo Grado del territorio.

Il progetto, avviato il 25 novembre 2024 in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, invita alla riflessione sui temi del “non amore e non rispetto” e della “contrapposizione tra amore e violenza”, e prevede che gli studenti, singolarmente o in gruppo, realizzino opere sotto forma di disegni, fotografie o collage.

L’iniziativa è volta a sensibilizzare i giovani sul fenomeno della violenza di genere, che purtroppo è ampiamente diffuso e che si manifesta in molte forme, tra cui la violenza fisica, psicologica, economica e sessuale, oltrepassando confini geografici, culturali ed economici. Ha un ruolo fondamentale, dunque, l’educazione delle nuove generazioni e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica in generale.

I disegni realizzati dagli studenti sono stati valutati da una commissione composta da Funzionari della polizia di Stato di Bologna, nello specifico il Direttore Tecnico Psicologo Dott. Carlo Barbieri, la Dirigente della Divisione Anticrimine Dott.ssa Raffaella Alecci, il Vice Capo di Gabinetto Dott. Luca Fiorini e la responsabile dell’Ufficio Relazioni Esterne Dott.ssa Letizia Guadagnino, i quali hanno selezionati i primi 3 classificati.

Questi ultimi, studenti della scuola media Rita Levi Montalcini I.C. 22 di Bologna e scuola media statale Cavour di Minerbio, sono stati invitati stamattina in Questura, accompagnati dagli insegnanti e dai familiari, e sono stati premiati dal Vicario del Questore di Bologna Amedeo Pazzanese, che ha espresso un profondo apprezzamento, nei confronti dei giovani, per l’impegno e la creatività dimostrate nella realizzazione delle opere.

Nell’occasione i ragazzi hanno ricevuto una pergamena di compiacimento e uno zaino della Polizia di Stato. I disegni dei vincitori verranno inoltre pubblicati sabato 8 marzo, Giornata internazionale della donna, su alcuni quotidiani locali.