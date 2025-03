Crevalcore: comicità, risate e storia per un 8 marzo di consapevolezza e studio

In occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle donne, celebrata l’8 marzo di ogni anno, il Comune di Crevalcore, in collaborazione con Unione Donne Italiane di Crevalcore, ha organizzato due eventi per riflettere sul ruolo della donna nella storia e nella società contemporanea.

Domenica 9 marzo 2025, alle ore 17.00, presso il Piccolo Teatro, in viale Caduti di via Fani 302 a Crevalcore, si terrà “Tutte le mie me – Serata per donne e soprattutto per uomini, adatto a coppie curiose e adolescenti in cammino.” Si tratta di uno spettacolo comico di e con Monica Xena Bellei. Attraverso un linguaggio artistico coinvolgente, verrà esplorata una tematica spesso sottovalutata e misconosciuta, portando in scena una narrazione che rompe il silenzio su un aspetto fondamentale dell’esperienza femminile ovvero il ciclo mestruale.

Il cartellone prosegue il giorno successivo, lunedì 10 marzo 2025 alle ore 20.45, sempre presso il Piccolo Teatro, in viale Caduti di via Fani 302 a Crevalcore, si terrà “Terra di streghe – Crevalcore e dintorni, dialogo tra storiche”, una conferenza storica, realizzata grazie al lavoro di due studiose della storia del territorio locale, Gilda Morselli e Carla Righi, dedicata a un tema tanto affascinante quanto drammatico: le accuse di stregoneria rivolte alle donne appunto nel territorio di Crevalcore e dintorni. Attraverso l’analisi di casi emblematici, si ripercorreranno le vicende di coloro che, nei secoli passati, furono vittime di persecuzioni ingiuste. Questa sarà un’occasione per approfondire il peso dei pregiudizi e delle discriminazioni che hanno segnato la storia e che, in diverse forme, persistono ancora oggi. Introdurrà i lavori Giulia Forapani, consigliera comunale delegata alle Pari opportunità.

“Ritengo che questa giornata – dichiara Forapani – non debba essere solo un momento di festa e celebrazione dei traguardi raggiunti, ma anche un’opportunità per riaffermare l’importanza della pratica femminista. Mai come in questi anni, in cui anche attraverso la mistificazione si stanno attaccando le nuove consapevolezze, è importante difendere e diffondere l’importanza della parità di genere, nel rispetto delle diversità e nel superamento di ingiustizie secolari purtroppo ancora presenti. L’8 marzo come occasione per riflettere sul passato, sull’attualità e sulle sfide ancora aperte”.