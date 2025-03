Torna il mercatino del riuso di Legambiente Reggio Emilia

Domenica 9 marzo 2025, torna in Piazzale Reverberi a Reggio Emilia il Mercatino del Riuso di Legambiente, offrendo ai cittadini un’intera giornata all’insegna del riuso e del riciclo. Un’opportunità per riscoprire il valore degli oggetti di seconda mano e incontrare chi, ogni giorno, si impegna per ridurre gli sprechi.

UN MERCATINO PER TUTTE LE ETÀ:

Dalle prime luci dell’alba fino al tramonto, oltre 100 bancarelle offriranno una vasta gamma di articoli: mobili vintage, abbigliamento retrò, libri, giocattoli e oggetti da collezione. Un’occasione per scoprire oggetti unici, dare loro una nuova vita e contribuire a ridurre l’impatto sull’ambiente, senza rinunciare alla qualità e al fascino del passato.

UN IMPEGNO CONCRETO PER IL TERRITORIO:

L’evento è organizzato dai volontari di Legambiente, da sempre impegnati nella promozione di comportamenti più rispettosi dell’ambiente e nella sensibilizzazione della comunità. Il Mercatino del Riuso non è solo una vendita di oggetti, ma un vero e proprio messaggio per invitare tutti a riflettere sull’importanza di ridurre, riutilizzare e riciclare.

UN’INIZIATIVA PER TUTTA LA FAMIGLIA:

Il Mercatino non è solo un posto dove fare acquisti, ma anche un luogo di incontro e scambio. Durante la giornata, sarà possibile conoscere i volontari e le attività di Legambiente Reggio Emilia e unirsi a loro entrando a far parte dell’associazione, offrendo un’esperienza completa per famiglie e ambientalisti di ogni età. Non mancheranno anche occasioni per ascoltare le storie dei venditori, che spesso nascondono curiosità e aneddoti legati agli oggetti in vendita.

UN GESTO CONCRETO PER LA COMUNITÀ:

Acquistare al Mercatino del Riuso significa anche partecipare a un’economia che mette al centro la circolarità e la riduzione degli sprechi, contribuendo a un futuro più consapevole. Ogni acquisto, piccolo o grande che sia, rappresenta un passo verso una società che rispetta le risorse e si impegna a ridurre l’impatto ambientale.

DOVE E QUANDO:

L’appuntamento è per domenica 9 marzo 2025, dalle prime ore del mattino fino a sera, in Piazzale Reverberi. In occasione del mercatino, saranno adottate alcune modifiche temporanee a viabilità e parcheggi nella zona: ci sarà divieto di sosta con rimozione dalle ore 1 alle ore 20 in piazzale Reverberi – parcheggio ex Polveriera, rientranze comprese e interruzione al transito, dalle ore 5 alle ore 20, di viale Olimpia nel tratto in corrispondenza di piazzale Reverberi.

I volontari di Legambiente invitano tutti a partecipare a questa giornata di solidarietà, socialità e impegno. “Ogni piccolo gesto conta. Le nostre scelte possono fare la differenza, vi aspettiamo” affermano con convinzione. Per maggiori informazioni è possibile consultare le pagine istagram e facebook dell’associazione, consultare il sito www.legambientereggioemilia.it – scrivere a segreteria@legambientereggioemilia.it o chiamare il numero 0522431166.