Torna al Teatro Bismantova Roberto Mercadini con “Little Boy – Storia incredibile e vera della bomba atomica”

Un nuovo appuntamento con la stagione del Teatro Bismantova riporta a Castelnovo, dopo lo straordinario successo dello scorso anno, Roberto Mercadini, che sarà in scena con Little Boy: storia incredibile e vera della bomba atomica. Lo spettacolo sarà venerdì 7 marzo, alle 21 (prezzo intero 15 euro, ridotto 13 euro).

Scritta e diretta da Roberto Mercadini, con musiche dal vivo di Dario Giovannini, la pièce racconta appunto di “Little boy”, alla lettera “ragazzino”: era questo il nome in codice della bomba atomica sganciata su Hiroshima il 6 agosto del 1945. Con un sarcasmo atroce, si è dato un nomignolo affettuoso all’ordigno che provocherà la più grande strage di tutti i tempi in un arco così ristretto di tempo: 160.000 vittime. Questa storia è tutta così, dall’inizio alla fine: cioè dai primi risultati della fisica quantistica all’esplosione. Piena di estremi che si toccano: piena di ironia e di orrore, di calcoli perfetti e di casualità assurde, genio e idiozia, domande che hanno troppe risposte o che non ne hanno nessuna. Ed è piena anche di “little boys”, di “ragazzini”: Niels Bohr che, ancora studente, sbalordisce il suo insegnante di fisica con una risposta apparentemente sconclusionata; Werner Heisenberg che a soli 21 anni sarà già collaboratore di Bohr e che vincerà il premio Nobel a 31; Enrico Fermi che a 14 anni darà già segno di una intelligenza quasi inquietante divorando un libro apparentemente illeggibile: un testo di fisica del 1800, scritto in latino e lungo 900 pagine.

Roberto Mercadini è nato a Cesena nel 1978. Con oltre 150 date all’anno, porta in giro in tutta Italia i suoi spettacoli di narrazione e monologhi poetici. È ormai anche una presenza televisiva frequente in diverse trasmissioni di successo.

Per informazioni e prenotazioni: www.teatrobismantova.it, tel. 0522 614078.