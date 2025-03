Sequestrati dai NAS 100 kg di conserva di pomodoro in un ristorante della provincia di Parma

Nell’ambito dei controlli finalizzati alla tutela della sicurezza alimentare e alla prevenzione dei rischi per la salute pubblica, i Carabinieri del NAS di Parma, in collaborazione con i militari della Compagnia di Salsomaggiore Terme, hanno recentemente eseguito un’ispezione igienico-sanitaria presso un ristorante-pizzeria situato nella zona pedecollinare della provincia di Parma.

All’esito dell’ispezione, i militari hanno sottoposto a sequestro amministrativo 37 confezioni di conserva di pomodoro, per un peso complessivo di 100 kg e un valore commerciale di circa 1.000 euro. Il provvedimento si è reso necessario in quanto i prodotti risultavano privi della documentazione commerciale necessaria per attestarne la rintracciabilità. La normativa vigente impone agli operatori del settore alimentare l’obbligo di garantire la tracciabilità di tutti gli alimenti, dalla produzione alla somministrazione, al fine di tutelare la salute dei consumatori e prevenire la commercializzazione di prodotti potenzialmente pericolosi o di dubbia provenienza.

Nel corso dell’accertamento, è emerso che il titolare dell’attività non aveva rispettato le procedure previste nel piano di autocontrollo aziendale, fondamentali per garantire la sicurezza delle materie prime utilizzate. Tale omissione rappresenta una violazione delle normative igienico-sanitarie in materia di sicurezza alimentare.

Al legale responsabile dell’esercizio è stata contestata una violazione amministrativa, con conseguente comminazione di una sanzione pecuniaria di 2.000 euro.

I controlli proseguiranno con costanza per garantire il rispetto delle normative vigenti e tutelare la salute pubblica, assicurando che le attività di ristorazione operino nel rispetto delle regole igienico-sanitarie e della sicurezza alimentare.