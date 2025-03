Salute: convegno su prevenzione a Bologna l’8 marzo

Federmanager Bologna – Ferrara – Ravenna e il fondo di assistenza sanitaria integrativa Fasi, organizzano un incontro dedicato alla prevenzione delle principali patologie oncologiche e cardiovascolari che si svolgerà in presenza a Bologna sabato 8 marzo dalle 9.30 alle 12 presso Fondazione MAST, Aula magna MAST Academy.

L’incontro si concentrerà sull’importanza della diagnosi precoce e su come stili di vita corretti possano fare la differenza. Verrà inoltre approfondito il ruolo del Fasi nella promozione della salute e nel supporto ai suoi assistiti, offrendo un’ulteriore opportunità di sensibilizzazione e informazione.

Gli interventi in programma

Introdotti da Massimo Melega, Presidente di Federmanager Bologna – Ferrara – Ravenna, Daniele Damele e Fabio Pengo, rispettivamente Presidente e Vicepresidente del Fasi, due esperti del settore condivideranno informazioni e consigli sulla prevenzione sanitaria.

Sulla prevenzione oncologica interverrà il professor Domenico Francesco Rivelli, Presidente emerito della LILT di Bologna e Medico Chirurgo specialista in Oncologia, mentre di prevenzione cardiologica parlerà il dottor Bilal El Jamal, Specialista in Cardiologia.

“Federmanager, anche dando risalto alle meritevoli iniziative del FASI, Ente bilaterale Confindustria e Federmanager – sottolinea Massimo Melega di Federmanager Bologna – Ferrara – Ravenna – intende sottolineare l’importanza della prevenzione ottenuta con gli stili di vita, l’alimentazione e gli screening, fattori che ci consentono di prevenire sofferenze e costi ingenti”.

“Come Fasi puntiamo decisamente sulla prevenzione attraverso 17 pacchetti che proponiamo gratuitamente ai nostri assistiti. E abbiamo recentemente anche aderito a un progetto del Ministero della salute sulla prevenzione cardiologica”, dichiarano Daniele Damele e Fabio Pengo, rispettivamente Presidente e Vicepresidente di Fasi.

L’accesso all’evento è gratuito e consentito a tutti i manager interessati previa iscrizione sui siti degli organizzatori www.bologna.federmanager.it e https://www.fasi.it/evento-8-marzo-2025/. Le iscrizioni sono accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Federmanager Bologna – Ferrara – Ravenna, con all’attivo oltre 3100 iscritti e due strutture operative a Bologna e Ferrara, è la sede territoriale di FEDERMANAGER, organizzazione costituita nel 1945 che rappresenta e tutela i dirigenti in servizio e in pensione delle imprese produttrici di beni e di servizi. Gli associati sono dirigenti, quadri apicali, alte professionalità, in servizio e in pensione, di piccole, medie e grandi imprese che operano in tutti i settori dell’industria privata e a partecipazione statale, compresi gli enti pubblici economici, nonché nelle attività ausiliarie e complementari dell’industria. FEDERMANAGER è presente su tutto il territorio nazionale tramite 55 associazioni territoriali, le quali forniscono agli iscritti assistenza di carattere sindacale, contrattuale, previdenziale, legale e fiscale e realizzano iniziative culturali, di formazione e di networking, oltre a politiche attive. Info: https://www.bologna.federmanager.it

Fasi-Fondo assistenza sanitaria integrativa dei dirigenti industriali, è un ente di riferimento nel panorama della sanità integrativa italiana, che nasce dal CCNL sotto­scritto da Confindustria e Federmana­ger. Oggi ha al suo attivo 130.000 dirigenti iscritti, più di 300.000 assistiti e oltre 14.000 aziende aderenti. Fondato nel 1977 su iniziativa sindacale di categoria, dal 1982 è gestito pariteticamente dalle organizzazioni Confindustria e Federmanager. Attraverso un Nomenclatore che copre oltre 3.000 voci, il Fasi rimborsa prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale ai dirigenti industriali volontariamente iscritti fin dalla loro nomina, supportando anche i loro nuclei familiari secondo quanto previsto dallo Statuto del Fondo. L’iscrizione viene mantenuta anche dopo il pensionamento, in un sistema basato sulla mutualità e sulla solidarietà intergenerazionale. Nel corso degli anni, il Fasi ha dimostrato una straordinaria capacità di adattamento ai cambiamenti del contesto socio-sanitario, ampliando le proprie tutele in risposta alle esigenze dei propri assistiti, includendo anche un sostegno concreto per le categorie più fragili con Fasi Non Autosufficienza. Con un impegno costante verso la sostenibilità e la qualità delle prestazioni, il Fasi si conferma un modello di riferimento per la sanità integrativa in Italia. Info: www.fasi.it

L’evento è realizzato con la collaborazione della Lega Italiana Lotta contro i Tumori di Bologna.