La Mimosa Cross spegne 40 candeline con la gara del 9 marzo

L’ormai famosa e frequentatissima gara podistica “Mimosa Cross” festeggerà nel 2025 il 40esimo compleanno. Si tratta di una corsa la cui prima edizione fu l’8 marzo 1986 e che è ormai entrata nella tradizione e nel cuore degli albinetani e non solo…

In occasione del 40esimo anniversario è stato prodotta una piccola pubblicazione che ne ripercorre la storia e che in parte è stata consegnata nelle cassette della posta e in parte verrà distribuita il giorno della gara. Inoltre durante la competizione, così come sarà durante “Un gir per Bursan” e la “Crono dell’Anello”, saranno presenti le telecamere dell’emittente Sky che monteranno i filmati e realizzeranno un video di promozione dell’attività e delle meravigliose colline di Albinea che andrà in onda su Sky Icarus.

Quest’anno la Mimosa Cross si terrà domenica 9 marzo. Come al solito si dividerà nella gara competitiva di 22.9 Km e le due camminate non competitive di 12.1 e 5.2 km.

Il ritrovo degli atleti sarà alle ore 7.30 in piazza Cavicchioni.

La partenza sarà unica alle ore 9.15. I ristori collocati sul tracciato saranno tre, a cui si aggiunge quello all’arrivo. Il tempo massimo di percorrenza, per essere inseriti nella classifica finale, sarà di 3 ore.

La quota massima di partecipanti è fissata a 300 per la gara competitiva. Il pettorale si potrà ritirare anche il giorno stesso della manifestazione se le iscrizioni on-line non avranno raggiunto la quota massima. Le iscrizioni sono aperte ai nati dall’anno 2006 e precedenti tesserati Uisp, Fidal, altri Eps e liberi podisti in possesso della Runcard, in regola con il tesseramento e il certificato medico agonistico per l’atletica leggera. Per iscriversi si dovrà cercare la “Mimosa Cross” sul sito www.irunning.it. La quota per partecipare sarà di 12 euro da versare al momento del ritiro del pettorale (5 euro solo per i Gran Prix).

Al termine della gara saranno premiati i primi 8 classificati assoluti uomini e donne. Saranno premiati anche i gruppi più numerosi. Inoltre sarà disponibile un servizio docce.

Per quanto riguarda le due camminate non competitive le iscrizioni si raccoglieranno il giorno della partenza al costo di 2.5 euro. Dalle ore 10 verrà distribuita gratuitamente la mimosa a tutte le donne iscritte.

Tutti gli atleti che parteciperanno nelle classifiche competitive alle due gare organizzate dalla Polisportiva Borzanese (Mimosa Cross e Un Gir per Bursan del 27 aprile 2025) saranno inseriti in una speciale classifica composta dalla somma dei temi che prevederà premi speciali.

Il successo di questa manifestazione è senza dubbio dovuto, oltre alla bellezza unica dei percorsi, anche al livello raggiunto dalla macchina organizzativa, guidata dalla Polisportiva Borzanese in collaborazione con il Comune di Albinea, la Provincia di Reggio e con il supporto di vari enti e associazioni del territorio (Avis, Pro-Loco, Croce Verde, Carabinieri, Protezione Civile e Polizia Municipale) a cui vanno aggiunti i tanti e generosi sponsor.

Per maggiori e più dettagliate informazioni telefonare al 339.3422271 (Mauro), al 347.4279700 (Luca). E’ anche possibile scrivere segreteria@polisportivaborzanese.it.

Il pranzo delle Donne con la lotteria a favore del Progetto Passatempo

In occasione della festa della donna, domenica 9 marzo, il gruppo “Donne insieme per Albinea” organizza, in collaborazione con il Circolo albinetano e la Pro Loco di Albinea, un pranzo in compagnia.

Il menù, al prezzo di 28 euro, sarà composto da lasagne, arrosto, insalata, zuppa inglese, acqua e vino. L’iniziativa si terrà alle ore 12.30 al Circolo albinetano.

Le prenotazioni si raccolgono telefonando a Ornella (3338768159) e Deanna (339.1153354).

Al termine del pranzo ci sarà una ricca lotteria il cui ricavato sarà devoluto al Progetto Passatempo che si occupa di offrire opportunità a persone con fragilità e a contrastare la solitudine e l’isolamento.