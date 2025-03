I Black Country, New Road live ad Arti Vive Festival Soliera

Arti Vive Festival annuncia il primo nome del festival che si terrà a Soliera dal 3 al 6 luglio prossimi. È quello dei Black Country, New Road che si esibirà in piazza Lusvardi nella serata conclusiva di domenica 6 luglio. La band inglese, forte dei consensi di pubblico e critica per lo stile musicale originale, porterà il suo sound innovativo e la sua energia travolgente sul palco del festival, presentando i brani del loro nuovissimo album “Forever Howlong”.

Dopo il successo di “Ants From Up There” (2022), che ha visto la band raggiungere il terzo posto nelle classifiche del Regno Unito e guadagnarsi una candidatura al Mercury Prize, i Black Country, New Road si ripropongono. Il nuovo album, prodotto da James Ford (Fontaines D.C., Arctic Monkeys, Depeche Mode), segna un capitolo ancora più ambizioso e meticolosamente costruito. “Forever Howlong” esplora nuove sonorità, mescolando folk, prog, pop barocco e alt-rock, pur mantenendo il suono inconfondibile che li ha resi una delle band più interessanti e innovative del panorama musicale contemporaneo.

In questo terzo album, la band ha scelto di dare maggiore spazio alle voci femminili, con Georgie Ellery, Tyler Hyde e May Kershaw che condividono il ruolo di protagoniste vocali. Questo cambiamento di prospettiva aggiunge una nuova dimensione alla musica della band che sarà protagonista anche sul palco di Soliera.

Il concerto di Black Country, New Road sarà dunque un’occasione per scoprire dal vivo l’evoluzione di una delle band più affascinanti e originali del panorama musicale internazionale. Non solo una performance, ma una vera e propria esperienza sonora, capace di emozionare e coinvolgere il pubblico in ogni sua nota.

Biglietti disponibili su www.livenation.it dalle ore 10 di venerdì 7 marzo.