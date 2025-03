Gli appuntamenti sassolesi per l’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna

Sabato prossimo, 8 marzo, ricorre la “Giornata Internazionale della Donna” e Sassuolo, in collaborazione con i comuni dell’Unione del Distretto Ceramico, ha organizzato un ricco calendario di appuntamenti che proseguiranno sino a fine mese.

“Anche quest’ anno in occasione dell’8 marzo vogliamo offrire occasioni per celebrare la giornata Internazionale della donna – commenta l’Assessore alle pari Opportunità del Comune di Sassuolo Maria Raffaella Pennacchia – oggi vediamo questo appuntamento come un momento fondamentale per riflettere sulle conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne. La Giornata Internazionale della Donna ogni anno deve essere da stimolo per rinnovare l’attenzione sulle sfide di oggi, sulla strada ancora da percorrere per debellare la violenza contro le donne e per assicurare pari diritti a donne e uomini.

Celebrare le donne che hanno fatto la storia, quali esempi da seguire, ma anche sensibilizzare su temi come la violenza di genere, la parità salariale, l’accesso ai diritti fondamentali, riconoscere il valore delle donne in ogni ambito della vita, senza dimenticare che la strada verso una società veramente paritaria è ancora lunga: questo è il vero significato ed al tempo stesso il vero obiettivo di una giornata. Auspico che l’attenzione dell’8 marzo alle donne e ai loro diritti sia estesa a tutto il resto dell’anno. Un ringraziamento alle associazioni, alle società sportive e agli uffici del comune che hanno collaborato all’organizzazione del programma. Ricordo che in programma nel distretto non finisce qui e vi invito a consultare i canali digitali ufficiali per prendere visione del ricco programma di eventi che si svolgono anche negli altri comuni distretto”.

Il primo appuntamento del programma organizzato a Sassuolo per celebrare la “Giornata Internazionale della Donna” è andato in scena sabato scorso, 1 marzo, con la presentazione di “Testarde. Storie di atlete italiane dimenticate”; ma le occasioni per riflettere sulla parità di genere e celebrare la Giornata proseguiranno sino a fine mese.

Venerdì 7 marzo a partire dalle ore 20,30 presso l’Auditorium Bertoli: “Note di libertà”, piccole storie disobbedienti. Con Gypsinduo e Isabella Dapinguente. A cura del Circolo culturale Artemisia.

Sabato 8 marzo dalle ore 8,30: “Camminata escursionistica storica”, ritrovo presso sede CAI in piazza Risorgimento. A cura di CAI Sassuolo in compagnia della storica Carla Miselli, con un racconto sulle donne di Sassuolo. Dalle 9 alle 18,30 “Pittura e Fotografia” esposizione del gruppo pittori sassolesi Cavedoni. Dalle ore 11 in piazza Garibaldi: “Donne fuori contesto”, assemblea aperta organizzata dai collettivi ManiCure e Oltra la Bolla e Eco villaggio Alvador APS, in dialogo con le istituzioni e altre associazioni cittadine. Dalle ore 15 “Festa della donna all’Auser” presso la saletta Auser Via Respighi 69, musica con Massimo Mammi, interventi del Centro Antiviolenza Tina. Dalle ore 17 al Teatro Andrea Rompianesi “Il segreto nel nome”, presentazione del libro di Amal Oursana (Capovolte) e della Casa Editrice Capovolte, a cura delle Biblioteche Comunali. Dalle ore 20,30 al Teatro Carani: “Saman”, proiezione del film di Luca Bedini e Gabriele Veronesi, a seguire intervista con il regista Luca Bedini e Clara Vassallo (Insight Migration) a cura della redazione di Néa Quotidiano. Sempre dalle ore 20,30 all’Auditorium Bertoli: “Libere di essere”, concerto degli allievi di Sonus Academy, con la partecipazione del Centro Distrettuale Antiviolenza Tina, a cura di Sonus Academy

Giovedì 20 marzo dalle ore 20,30 ad Arnia, in va Adige 1: “Narra-Letture”, incontro del Gruppo di Lettura della Biblioteca: “Infanzia” di Tove Ditlevsen, a cura delle Biblioteche Comunali

Domenica 23 marzo dalle ore 18 al Crogiolo Marazzi: “Tutte figlie di Eva”, conferenza Spettacolo, a cura di Non è colpa mia ETS

Martedì 25 marzo dalle ore 20,30 al Teatro Carani: “Disonorata. Le mafie non uccidono le donne”, reading spettacolo

Open Sport: Attività sportive gratuite per le donne nelle palestre, nei centri sportivi e presso le associazioni sportive.