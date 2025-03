Formazione, progetti d’impresa e competenze dirigenziali: al via corsi per studenti universitari, neolaureati o ricercatori che si affacciano sul mercato del lavoro

Come affrontare un progetto d’impresa: dal business plan al controllo di gestione, o approfondire competenze economico finanziarie indispensabili per numerosi contesti e organizzazioni di lavoro. E ancora, conoscere le più recenti esperienze di intelligenza artificiale, economia circolare e casi aziendali reali.

Sono alcuni dei macrotemi su cui si concentreranno i corsi di formazione approvati dalla Regione su fondi Ue e rivolti a studenti universitari, neolaureati o ricercatori.

“Si tratta di un progetto di formazione innovativo che mira a generare lavoro di qualità- commenta il vicepresidente con delega allo Sviluppo economico e formazione professionale, Vincenzo Colla-. L’impegno è proprio quello di far vincere la qualità nel mondo, a partire dalla formazione di giovani, professionalità a tutto tondo, in grado di affrontare e risolvere le problematiche aziendali e di entrare in maniera competente nel mondo del lavoro, per governare la sfida della sostenibilità e della competitività, in piena coerenza e rafforzando la nostra normativa per attrarre e trattenere talenti. E ancora una volta lo facciamo come sistema regionale, mettendoci insieme a università, centri di ricerca, grandi gruppi e realtà dalle forti radici territoriali e nella tradizione”.

L’offerta comprende 10 corsi, finanziati per un milione di euro dal Fondo sociale europeo, della durata di 40 ore e un progetto laboratoriale con le imprese o con enti e istituzioni. Saranno attivati 126 progetti a cui potranno accedere oltre 1.500 partecipanti.

L’obiettivo è di arricchire o completare il profilo di conoscenze e competenze integrando così il proprio specifico curriculum formativo con un approccio e nuovi saperi adeguati ai nuovi modelli organizzativi e gestionali di impresa.

I corsi nel dettaglio

Tre proposte sono dedicate alle conoscenze economico finanziarie, di intelligenza artificiale ed economia circolare. Altri temi sono: conoscenze e metodologie per lo sviluppo di competenze manageriali, la comunicazione d’impresa e la reputazione, i principali cambiamenti tra economia, geopolitica e fenomeni sociologici, i rischi d’impresa e la pianificazione degli obiettivi, leadership, sostenibilità.

Saranno inoltre affrontati casi reali per permettere l’applicazione delle metodologie su esperienze aziendali portate dalle imprese partner e lavorare con loro su ipotesi e soluzioni innovative.

Sono previste edizioni a distanza e in presenza e alcuni corsi saranno in lingua inglese

I corsi saranno attivati da un partenariato composto da Enti formativi accreditati nell’ambito della formazione superiore, dalle sei università presenti in regione (Alma Mater università di Bologna, Università di Ferrara, Università di Modena e Reggio Emilia, Università di Parma, Politecnico di Milano e Università Cattolica di Milano) con il coinvolgimento di enti ed imprese private.

I destinatari dei percorsi sono studenti universitari (percorsi di laurea triennale o magistrale o a ciclo unico); studenti iscritti ai corsi di primo o secondo livello degli Istituti di Alta formazione artistica e musicale e delle Accademie di Belle Arti; persone in possesso di un titolo di istruzione universitario o i percorsi di dottorato di ricerca e dottori di ricerca, che abbiano conseguito il titolo da non più di 36 mesi dalla data di richiesta di iscrizione al corso.

I corsi e tutte le informazioni sono disponibili alla pagina dedicata sul sito della Regione