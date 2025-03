Fiorano, la visita del Cardinale Simoni e dell’Ambasciatrice della Repubblica di Albania

“Nel mese di Gennaio – fanno sapere dalla Basilica Pontificia di Fiorano – presso i nostri uffici, è pervenuta la richiesta del Cardinal Simoni di poter visitare e pregare nel Santuario di Fiorano. Cogliendo questo desiderio, come dono prezioso per tutta la comunità diocesana, abbiamo invitato Sua Eminenza in occasione della “festa del ginepro“. Quest’ultima ricorda il secondo miracolo del fuoco avvenuto su questo colle di

Fiorano nel 1670″.

“In data 15 Marzo 2025 alle ore 17.30 si terrà nel piazzale della Basilica la Cerimonia Istituzionale di accoglienza di S.Em. Cardinal Simoni, S.E. Ambasciatore della Repubblica di Albania Sig.ra Majlinda Fringaj e di S.E. Mons.Vaccari Vescovo di Massa Carrara – Pontremoli.

La Solenne Celebrazione Eucaristica delle ore 19.00, sarà preceduta dalla conferenza presso il Salone del Pellegrino”.

“Un momento prezioso per ascoltare la testimonianza del Cardinale che nel suo passato di giovane sacerdote, subì 27 anni di carcere e lavori forzati sotto la dittatura comunista, che per molti anni oppresse la terra di Albania. Sarà una serata speciale per invitare anche i tanti fratelli e sorelle albanesi presenti nel modenese e reggiano, per rinnovare nella fede la nostra amicizia“, conclude la nota.