Doppio appuntamento questa settimana nel reggiano per “Autori in prestito”

Giovedì 6 alle 21 il pluripremiato scrittore Dario Ferrari (La ricreazione è finita) sarà alla biblioteca Panizzi di Brescello, mentre Fabio Stassi (Mastro Geppetto, Notturno francese), venerdì 7 (ore 21) alla biblioteca comunale di Sant’Ilario d’Enza dispenserà consigli di lettura, ascolto e visione. Purtroppo, a causa di una forte influenza, l’appuntamento di sabato 8 marzo con l’astrofisica Ersilia Vaudo, alla biblioteca Salvemini di Scandiano, è annullato. Tutti gli incontri sono a ingresso libero.

Dario Ferrari è nato a Viareggio, ha studiato a Pisa e dopo qualche peregrinazione si è fermato a Roma. Filosofo non praticante e traduttore a riposo, insegna in un liceo e alleva due figli dai nomi eccentrici. È autore dei romanzi La quarta versione di Giuda (Mondadori 2020) e La ricreazione è finita (Sellerio 2023), con cui ha vinto alcuni premi, tra cui il Premio Flaiano, il Premio Mastercard e il Libro dell’anno di Fahrenheit.

Fabio Stassi (1962) ha esordito con la Minimum Fax e ora è un autore Sellerio. I suoi ultimi libri sono: Mastro Geppetto, Notturno francese, E d’ogni male mi guarisce un bel verso e Bebelplatz. Nel 2024 gli è stato conferito il Premio Hermann Kesten dalla sezione tedesca del Pen International.

Autori in prestito è un progetto di Arci Reggio Emilia curato da Paolo Nori, realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna. Ogni incontro è un invito a scoprire nuove prospettive e a lasciarsi ispirare dai percorsi di chi ha fatto della cultura la propria vita.

Un po’ di possibile, se no soffoco è il titolo di questa edizione di Autori in prestito che si ispira alle parole di Gilles Deleuze. «La conseguenza della lettura di certi libri che ho incontrato da ragazzo, come L’idiota, di Dostoevskij, o Lo straniero, di Camus, o Uno nessuno e centomila, di Pirandello – dice Paolo Nori – è il fatto che, intorno a me, è aumentato il possibile. Un po’ di possibile, per non soffocare. Anche quest’anno, con autori in prestito, chiediamo a scrittori, disegnatori, musicisti, registi e attori di raccontarci i momenti in cui hanno cambiato direzione, le letture, le visioni, gli ascolti che li hanno spinti a cominciare a fare il mestiere che fanno».

Sul sito internet autorinprestito.it sono facilmente rintracciabili sia il Podcast di Autori in prestito che le testimonianze di circa 300 autori ospitati da questa rassegna ormai divenuta un appuntamento ricorrente nelle biblioteche e non solo.