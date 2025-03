Dal 6 marzo a Castelnovo Monti via a un nuovo ciclo di eventi del cartellone Siamo Tempesta

Continua Siamo Tempesta, progetto nato a novembre dello scorso anno a cura dell’assessorato alla cultura, pari opportunità e politiche di genere del Comune di Castelnovo Monti.

Il programma dei prossimi eventi si articola su tre proposte: proiezioni cinematografiche, appuntamenti letterari e una narrazione per bambine e bambini. Si parte con il cinema: il 6 marzo verrà proposto il film di animazione Persepolis (2007) di Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud. La storia, un romanzo di formazione, inizia poco prima della Rivoluzione iraniana, mostrando attraverso gli occhi di Marjane, che inizialmente ha nove anni, come le speranze di cambiamento della gente furono infrante lentamente quando presero il potere i fondamentalisti islamici, obbligando le donne a coprirsi la testa, riducendo ulteriormente le libertà della popolazione e imprigionando migliaia di persone. La storia si conclude con Marjane, ormai ventiduenne, che espatria.

Il 20 marzo sarà la volta di Tatami – Una donna in lotta per la libertà (2023) di Guy Nattiv e Zahra Amir Ebrahimi. Leila è una judoka iraniana allenata da Maryam, con il sogno di vincere la medaglia d’oro ai Campionati mondiali di judo, ma le autorità dell’Iran ordinano a Leila di fingere di aver subito un infortunio e di ritirarsi dalla gara contro un’atleta israeliana.

Infine il 27 marzo verrà proiettato Miss Marx (2020) di Susanna Nicchiarelli: si tratta di una pellicola biografica sulla figura di Eleanor Marx, interpretata da Romola Garai. La colta e brillante Eleanor, figlia minore di Karl Marx, è in prima linea nel promuovere il socialismo nel Regno Unito, partecipando alle lotte operaie, combattendo per i diritti delle donne e l’abolizione del lavoro minorile.

Tutte le proiezioni saranno alle ore 21 al cinema – teatro Bismantova (ingresso a 4 euro).

Un evento dedicato alla poesia è invece in programma sabato 8 marzo alla mattina, organizzato dall’Istituto superiore Cattaneo – Dall’Aglio in collaborazione con il Comune: alle ore 10.30 sempre al teatro Bismantova “Voci di poesia”, presentazione del libro di e con Ornella Gigli che è stato curato e realizzato dallo stesso Istituto Cattaneo – Dall’Aglio. Il programma prevede saluti e presentazione della mattinata, a cura della Dirigente scolastica Paola Bacci, e a seguire l’intervento dell’autrice. Ci saranno momenti di lettura dal testo, con il contributo delle studentesse e degli studenti dell’Istituto Cattaneo-Dall’Aglio. L’evento è aperto a tutti e la cittadinanza è invitata a partecipare.

Il 12 marzo infine, al Centro per le famiglie di via XXV Aprile, alle ore 17 ci sarà una narrazione con laboratorio rivolto a bambine e bambini da 4 a 10 anni, basato sull’albo illustrato Il sogno di Rossociliegia: se cammini lungo una certa strada in una certa città della Cina, dopo avere oltrepassato la bancarella degli animali, con gli uccellini gialli e verdi, i pesci rossi e le tartarughe d’acqua dolce, incontrerai una bambina di nome Rossociliegia. Il suo sogno è poter andare all’università proprio come i suoi fratelli. L’evento è su prenotazione: tel. Biblioteca Crovi 0522 610204, bibioteca@comune.castelnovo-nemonti.re.it

“Siamo Tempesta – spiega l’assessora Erica Spadaccini – nasce dalla volontà di tenere vivo l’interesse sulle pari opportunità e le politiche di genere, in un flusso temporale costante, in tutte le possibili declinazioni e sfaccettature. Proseguiamo il ciclo di attività dopo quelle svolte nei mesi scorsi. Siamo Tempesta vuole essere uno spazio aperto alle persone che hanno a cuore i temi dell’uguaglianza di genere, delle donne, delle persone LGBTQIA+ e contrarie a tutte le possibili barriere costruite per arginare l’autodeterminazione di ognuno. Siamo Tempesta è uno spazio aperto a tutte e tutti, da riempire di visioni e pensieri tramite libri, film, incontri, convegni, poesie, arte, scienza, diritti, sport, musica e altro. Per questo invitiamo tutte le persone che hanno qualcosa da suggerire e proporre a partecipare, contattandomi all’indirizzo mail e.spadaccini@comune.castelnovo-nemonti.re.it”.