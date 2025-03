Castelfranco Emilia, al via il podcast per raccontare il bilancio

Spiegare il bilancio ai cittadini utilizzando metodi innovativi: il Comune di Castelfranco Emilia, con la collaborazione di Nicola Giacché e Tommaso Dotti, ha pubblicato la prima puntata del podcast “Castelfranco: facciamo i conti”, disponibile sul canale Spotify della Città. Una iniziativa inedita a livello nazionale e che si propone l’obiettivo ambizioso di coinvolgere sempre più i cittadini a cimentarsi con le complessità della “cosa pubblica” favorendo, allo stesso tempo, comprensione e spirito critico.

L’ospite della prima puntata, incentrata su una spiegazione del bilancio, di come funziona e di come si costruisce, è stato il sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano. A questo episodio ne seguiranno due ulteriori. Mercoledì 12 marzo sarà disponibile, sempre sul canale Spotify della Città, la seconda puntata, che vede il coinvolgimento del vicesindaco di Castelfranco Emilia, Alessandro Salvioli; tema del giorno sarà sempre il bilancio ma con un focus rivolto al sociale, all’istruzione allo sport. Il terzo e ultimo episodio sarà pubblicato sullo stesso canale mercoledì 19 marzo, e vedrà nuovamente la partecipazione del primo cittadino Giovanni Gargano, che analizzerà gli aspetti del bilancio relativi alle manutenzioni e alle opere pubbliche.

«Con il podcast “Castelfranco: facciamo i conti” abbiamo voluto aprire una nuova strada nella comunicazione tra Amministrazione e cittadini. Spiegare il bilancio in modo chiaro e accessibile significa dare a tutti gli strumenti per comprendere come vengono investite le risorse della nostra città. L’augurio è che sempre più cittadini possano ascoltarlo e sentirsi parte attiva delle scelte che riguardano il futuro di Castelfranco Emilia», commentano il sindaco della Città, Giovanni Gargano, e il vice, Alessandro Salvioli.

«È un’iniziativa inedita sul panorama nazionale della comunicazione dei Comuni – riflette il Capo di Gabinetto della Città di Castelfranco Emilia, Leonardo Pastore, che è anche coordinatore della comunicazione istituzionale del Comune – e di questo ne siamo orgogliosi. Abbiamo scelto, non a caso, la forma del podcast: un prodotto che ciascun cittadino può ascoltare in macchina o nelle cuffiette mentre svolge altre attività e attraverso il quale proviamo a restituire un quadro di ciò che costituisce, di fatto, il polmone dell’Amministrazione – cioè il bilancio».