All’EuropAuditorium di Bologna sabato e domenica il Gala Roberto Bolle and Friends

Nel 2025 compie 25 anni il Gala Roberto Bolle and Friends, strumento prezioso e amatissimo dal pubblico con cui Roberto Bolle – direttore artistico e interprete – ha letteralmente conquistato il mondo e tornerà dal suo amatissimo pubblico al Teatro EuropAuditorium di Bologna, per il nono anno consecutivo, sabato 8 e domenica 9 marzo. Un lungo viaggio di conquiste, scoperte e successi che non poteva non essere festeggiato a Bologna, città dove è nato uno dei primi fanclub del danzatore e dove ogni suo ritorno è festeggiato con un entusiasmo e una passione senza pari.

Per l’occasione, Bolle ha riunito un cast di altissimo livello proveniente da teatri come il Royal Ballet, L’Hamburg Ballet, l’Hungarian National Ballet e dal Teatro alla Scala di Milano, che conferma la qualità di questo Gala, unico nel suo genere anche per questa vocazione divulgativa che permette al pubblico di godere di un affaccio su quanto di meglio si muove nel panorama tersicoreo mondiale, con una grande attenzione per i talenti emergenti.

Il repertorio è sempre costituito da un ricercato e accattivante miscuglio di classico e contemporaneo. In questo Gala così speciale, Bolle si è ritagliato ben 5 pezzi, tutti molto significativi.

C’è un estratto di “Caravaggio”, il balletto tutto italiano di Mauro Bigonzetti che non ha mai debuttato in Italia. Il ballerino scaligero qui ne interpreta il celebre passo a due con Melissa Hamilton che portò anche in televisione con grande successo. Il pas de deux sarà quindi un assaggio dell’opera che Bolle porterà per la prima volta in Italia nella sua versione integrale nella primavera di quest’anno.

Sempre con la Hamilton danzerà poi anche il “Lightness of Being” di Craig Davidson su musica di Alex Baranowski.

Tra i pezzi scelti da Bolle per l’occasione anche il celebre “Opus 100”, creato da John Neumeier per celebrare il settantacinquesimo compleanno di Maurice Béjart. Un commovente inno all’amicizia che interpreterà con Oleksandr Ryabko.

Infine, due assoli.

