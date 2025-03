8marzo, le iniziative a Vignola per la Giornata internazionale della donna

In occasione della Giornata internazionale della donna, sono tante le iniziative in calendario che godono del patrocinio del Comune di Vignola. Si comincia giovedì 6 marzo: in mattinata, presso il mercato ambulante settimanale, Spi-Cgil, Auser, Anpi e il Centro sociale Età Libera distribuiranno mimose, spille e volantini; alle 13.00, nella Sala consiliare del Municipio, è in programma l’ormai tradizionale incontro con le/i dipendenti del Comune di Vignola e dell’Unione Terre di Castelli, alla presenza della sindaca Emilia Muratori, del presidente dell’Unione Iacopo Lagazzi e della presidente del Circolo Età Libera Silvana Parmiggiani.

Sabato 8 marzo, alle ore 14.00, nell’ambito della terza edizione della camminata non competitiva “L’8 per le donne”, i partecipanti si ritroveranno presso la sede del Distretto Ausl di Vignola, in via Libertà, per l’inaugurazione di una prima panchina rossa, una seconda panchina rossa sarà inaugurata invece presso la sede del Book crossing nell’ex mercato ortofrutticolo. L’intera iniziativa è stata organizzata da Banda della Trottola, Pubblica Assistenza Vignola e associazione #iostoconvoi, con il contributo di Coop Allenza 3.0. Sempre l’8 marzo, ma alle ore 17.00, presso la sede del Circolo Età Libera, la studiosa Maria Giovanna Trenti, presidente dell’associazione culturale Mezaluna, parlerà de “La donna nel ‘500”.

Martedì 18 marzo, alle ore 18.30, presso la Biblioteca Selmi-Auris, in collaborazione con la libreria Castello di Carta, Serena Ballista presenterà il suo ultimo libro dal titolo “Per mille camicette al giorno”, vincitore del premio Bologna Ragazzi Awards – Braw nella categoria non fiction. Si tratta del racconto del più grave incidente industriale della storia di New York, avvenuto nel 1911 nell’industria tessile Triangle Waist Company, per voce di una delle camicette realizzate dalle operaie ed esposta in una vetrina davanti al grattacielo sede dell’azienda. Le sue parole illuminano, tra le fiamme dell’incendio, sulle condizioni di sfruttamento delle lavoratrici, ma anche sulle lotte per l’emancipazione delle donne.

Infine nel pomeriggio di sabato 29 marzo, presso la Sala dei Contrari della Rocca di Vignola, si terrà il convegno dal titolo “Diversa Mente – il cervello maschile e femminile tra parità di genere e stereotipi”, a cura dell’Università Popolare Natalia Ginzburg, nell’ambito del progetto europeo Empower Women, che vede il Comune di Vignola come capofila.

“Questo è davvero un 8 marzo di comunità, desidero ringraziare tutte le associazioni che hanno contribuito a costruire un calendario di iniziative così ricco e diversificato – commenta la vice-sindaca e assessora alle Pari opportunità Anna Paragliola – Ancora una volta sarà l’occasione per riflettere sulla lunga strada che ancora si deve percorrere per raggiungere quell’eguaglianza tra donne e uomini di cui parla la Costituzione italiana. Secondo il Global Gender Gap Report 2024 del World Economic Forum, al ritmo attuale, ci vorranno ancora circa 134 anni per raggiungere la parità tra i sessi, uno dei presupposti fondamentali per una reale crescita sociale, culturale, ma anche economica della nostra società”.