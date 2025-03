Settimana Mondiale del Glaucoma 2025: Reggio Emilia aderisce alla campagna di prevenzione

In occasione della Settimana Mondiale del Glaucoma, che quest’anno si celebra dal 9 al 15 marzo, in tutto il mondo si intensifica l’informazione e la sensibilizzazione su questa malattia degenerativa che danneggia il nervo ottico e colpisce oltre un milione di persone in Italia, metà dei quali ignorano di esserne affetti, pur rischiando una progressiva perdita della vista.

Le Sezioni Territoriali dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI), in collaborazione con l’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (IAPB Italia), organizzano iniziative su tutto il territorio nazionale per promuovere la prevenzione e l’informazione sul glaucoma. Tra le principali attività proposte si prevedono: la distribuzione di materiale informativo presso farmacie, bar e negozi dei centri storici, l’allestimento di stand nei mercati rionali, check-up oculistici gratuiti e altre forme di sensibilizzazione.

A Reggio Emilia, la Sezione Territoriale UICI partecipa attivamente alla campagna offrendo screening oculistici gratuiti alla cittadinanza, che si terranno nelle mattinate di lunedì 10 e giovedì 13 marzo, presso il proprio ambulatorio in Corso Garibaldi n. 26. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata chiamando il numero 0522-435656 o scrivendo all’indirizzo uicre@uici.it.

Inoltre, chi desiderasse ulteriori informazioni sulla patologia, potrà trovare materiale informativo presso le Farmacie Comunali Riunite, l’Ottica Dalpasso, alcuni esercizi commerciali e presso lo Studio Pantaleoni Oculistica a Guastalla.

Chiara Tirelli, Presidente della Sezione UICI di Reggio Emilia, sottolinea: «La prevenzione è fondamentale per la salute, e per la vista in particolare, dove può fare la differenza evitando danni irreversibili. Ogni anno, milioni di persone nel mondo rischiano di perdere la vista a causa di patologie che potrebbero essere prevenute o trattate se diagnosticate tempestivamente. Il glaucoma, ad esempio, è una condizione che può essere tenuta sotto controllo se diagnosticata in tempo; per questo ci impegniamo a sensibilizzare e informare l’opinione pubblica sull’importanza di effettuare controlli regolari e per questo invitiamo tutti a prenotare un controllo oculistico, un esame semplice, non invasivo, che può rivelarsi determinante per salvaguardare la salute degli occhi».

Il glaucoma è una malattia degenerativa bilaterale che colpisce il nervo ottico, spesso a causa di un aumento della pressione intraoculare, causando danni permanenti alla vista e una riduzione del campo visivo. Poiché non presenta sintomi evidenti, è fondamentale effettuare controlli oculistici regolari, specialmente in presenza di fattori di rischio come età avanzata, familiarità, miopia elevata e trattamenti con farmaci cortisonici.

Un semplice controllo oculistico può rilevare un glaucoma in fase iniziale, prevenendo danni irreversibili. Non sottovalutare la salute degli occhi, prenota la tua visita gratuita.

Per maggiori informazioni si possono visitare il sito dedicato alla campagna www.settimanaglaucoma.it e la pagina Facebook dell’evento www.iapb.it/fb.