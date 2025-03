Letture e narrazioni d’autore per bambini al BLA

Mese di letture e narrazioni dedicate ai bambini al BLA (Biblioteca, Ludoteca e Archivio storico) di Fiorano Modenese, ad ingresso libero e gratuito.

Giovedì 6 marzo, alle ore 17, l’associazione Librarsi propone letture per bambini dai 4 ai 7 anni, si replica il 27 marzo.

Sabato 8 marzo, alle ore 11, torna la rassegna “Narrazioni d’autore. C’era una volta un che?”, con tre appuntamenti dedicati al racconto creativo di storie e fiabe per bambini dai 4 agli 8 anni.

Il primo appuntamento è con Cristina Busani, esploratrice di storie che racconta a grandi e piccoli libri che parlano di altre culture e paesi lontani. AL BLA, sabato racconterà fiabe e favole di paura (ma solo un pochino) in una mattinata con “Di paura, un pizzico!”

Seguirà, sabato 12 aprile, alle 10.30, la lettura animata “Buio in sala!” di Agnese Baruzzi con ombre cinesi e una sorpresa finale. Alle 11.30 laboratorio di trasformazioni, per inventare una propria e straordinaria pagina del libro. Per partecipare è necessaria l’iscrizione (massimo 15 posti)

Le narrazioni d’autore si chiudono sabato 3 maggio, alle ore 11.00, con l’attrice Susi Danesin in “Storie senza parole”, ma non senza voce, per suggestive narrazioni di atmosfere sonore.

Per informazioni: 0536 833403 o biblioteca@fiorano.it.